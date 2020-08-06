Адвокат раскрыл детали уголовного дела Сафронова

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, по версии следствия, передавал секретную информацию с домашнего компьютера и шифровал ее фрагментами книги Роя Медведева "Путешествие через эру Ельцина", сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
"В обвинении указано, что секретные сведения он передал представителю чешской разведки с помощью компьютера, расположенного у него дома в Москве", — сказал Павлов.
Там также отмечается, что для шифрования секретной информации Сафронов якобы использовал программу VeraCrypt, а паролями были фрагменты из книги историка Роя Медведева "Путешествие через эру Ельцина" на английском языке.
Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Задержание Сафронова не связано с его работой в "Роскосмосе", отмечали в госкорпорации, а также с его журналистской деятельностью — об этом заявили ФСБ и пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Сафронов ранее трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками.