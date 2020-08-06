Адвокат раскрыл детали уголовного дела Сафронова

"В обвинении указано, что секретные сведения он передал представителю чешской разведки с помощью компьютера, расположенного у него дома в Москве", — сказал Павлов.

Там также отмечается, что для шифрования секретной информации Сафронов якобы использовал программу VeraCrypt, а паролями были фрагменты из книги историка Роя Медведева "Путешествие через эру Ельцина" на английском языке.