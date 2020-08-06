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Адвокат раскрыл детали уголовного дела Сафронова
Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, по версии следствия, передавал секретную информацию с домашнего компьютера и шифровал ее фрагментами книги Роя... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T13:22
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
сша
происшествия
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сша
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, сша, происшествия

Адвокат раскрыл детали уголовного дела Сафронова

12:31 06.08.2020 (обновлено: 13:22 06.08.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИван Сафронов
Иван Сафронов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Иван Сафронов. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, по версии следствия, передавал секретную информацию с домашнего компьютера и шифровал ее фрагментами книги Роя Медведева "Путешествие через эру Ельцина", сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
"В обвинении указано, что секретные сведения он передал представителю чешской разведки с помощью компьютера, расположенного у него дома в Москве", — сказал Павлов.
Там также отмечается, что для шифрования секретной информации Сафронов якобы использовал программу VeraCrypt, а паролями были фрагменты из книги историка Роя Медведева "Путешествие через эру Ельцина" на английском языке.
Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Задержание Сафронова не связано с его работой в "Роскосмосе", отмечали в госкорпорации, а также с его журналистской деятельностью — об этом заявили ФСБ и пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Сафронов ранее трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками.
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
Вчера, 19:30
Против еще двух адвокатов Сафронова могут возбудить дисциплинарные дела
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Иван СафроновДело советника гендиректора "Роскосмоса"РоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваСШАПроисшествия
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