Минфин предложил сократить расходы на Крым

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Министерство финасов предложило сократить финансирование госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.
Кроме того, планируется сократить финансирование госпрограмм по развитию ДФО, СКФО и Арктической зоны.
В августе 2014 года правительство одобрило федеральную целевую программу по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя до 2020 года на общую сумму более 800 миллиардов рублей.
В сентябре 2018-го ее продлили до 2022 года, а в конце июля вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о пролонгации до 2024-го. Финансирование увеличится на 300 миллиардов рублей, добавил замглавы правительства.