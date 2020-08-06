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Минфин предложил сократить расходы на Крым
Министерство финасов предложило сократить финансирование госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T14:55
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
республика крым
севастополь
экономика
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https://ria.ru/20200805/1575411239.html
А вообще - я не против. Хватит кормить крымчан - пусть сами выживают, как и вся Россия.
109
А расходы чиновников Минфина?
80
72
россия
республика крым
севастополь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156032/51/1560325135_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_9b9a8b8b39f94cb86623b89cd92c859e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство финансов рф (минфин россии), республика крым, севастополь, экономика

Минфин предложил сократить расходы на Крым

12:28 06.08.2020 (обновлено: 14:55 06.08.2020)
30849
© Фото : Александр АндреевКрым. Ялта. Вид на набережную
Крым. Ялта. Вид на набережную
© Фото : Александр Андреев
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Министерство финасов предложило сократить финансирование госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.
Кроме того, планируется сократить финансирование госпрограмм по развитию ДФО, СКФО и Арктической зоны.
В августе 2014 года правительство одобрило федеральную целевую программу по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя до 2020 года на общую сумму более 800 миллиардов рублей.
В сентябре 2018-го ее продлили до 2022 года, а в конце июля вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о пролонгации до 2024-го. Финансирование увеличится на 300 миллиардов рублей, добавил замглавы правительства.
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РоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Республика КрымСевастопольЭкономика
Популярные комментарии
А вообще - я не против. Хватит кормить крымчан - пусть сами выживают, как и вся Россия.
6 августа, 14:30
ТРТимур Рашидов
69111334
А расходы чиновников Минфина?
6 августа, 14:05
elya.velichutina
7520002
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