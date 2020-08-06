Лукашенко предположил, кто может вести гибридную войну против Белоруссии

"Идет гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакостей с любой стороны. Что мы, кстати, и делаем", - заявил Лукашенко в четверг в Минске на совещании по безопасности во время президентских выборов, назначенных на 9 августа. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь .

Белорусский лидер отметил, что пока не знает, кто ведет эту "войну". "Честно признаюсь, и, наверное, вы мне нового не скажете: мы не знаем, на что они способны. Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно "любят" - мы даже не знаем", - добавил Лукашенко.