Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200806/1575439256.html
Лукашенко предположил, кто может вести гибридную войну против Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что идет "гибридная война" против республики, но в Минске пока не знают, кто ее ведет, возможны "пакости" с... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T12:19
президентская кампания в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575363798_0:109:2240:1368_1400x0_80_0_0_8652a85ed3321f77ae6d918223c3e395.jpg
https://ria.ru/20200806/1575433382.html
Кто ведёт войну не знает, но россиян хватает и сажает. Не боится, пакостник.
107
А не пора ли тому,кто плетет козни на Россию в высшем руководстве Белоруссии провериться у хорошего врача,которого кличут психиатром???
96
13
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575363798_0:109:2240:1368_1400x0_80_0_0_8652a85ed3321f77ae6d918223c3e395.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575363798_159:0:2060:1426_1400x0_80_0_0_b0e7896914ad18871a46dc8f4557e455.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575363798_396:0:1822:1426_1400x0_80_0_0_69c48ffdaf00426b63069503e336c572.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
президентская кампания в белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко предположил, кто может вести гибридную войну против Белоруссии

12:19 06.08.2020
10962
© РИА Новости / БелТА / Андрей ПокумейкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
© РИА Новости / БелТА / Андрей Покумейко
МИНСК, 6 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что идет "гибридная война" против республики, но в Минске пока не знают, кто ее ведет, возможны "пакости" с любой стороны.

"Идет гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакостей с любой стороны. Что мы, кстати, и делаем", - заявил Лукашенко в четверг в Минске на совещании по безопасности во время президентских выборов, назначенных на 9 августа. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь.

Белорусский лидер отметил, что пока не знает, кто ведет эту "войну". "Честно признаюсь, и, наверное, вы мне нового не скажете: мы не знаем, на что они способны. Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно "любят" - мы даже не знаем", - добавил Лукашенко.
Флаги России и Белоруссии на капоте автомобиля
10:39
Соперник Лукашенко увидел угрозу суверенитету Белоруссии от России
1667658130
Обсудить 13
Президентская кампания в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Кто ведёт войну не знает, но россиян хватает и сажает. Не боится, пакостник.
6 августа, 12:29
ЛГЛето Господне
39000365
А не пора ли тому,кто плетет козни на Россию в высшем руководстве Белоруссии провериться у хорошего врача,которого кличут психиатром???
6 августа, 12:31
Хромцов Александр Хромцов
40000254
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
Лукашенко заявил о задержании людей с американскими паспортами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров России и Украины
Флаги России и Белоруссии на капоте автомобиля
Соперник Лукашенко увидел угрозу суверенитету Белоруссии от России
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Найдено слабое место коронавируса
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Соперник Лукашенко назвал возможную цель задержания россиян в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что его не нужно пугать США и НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
"Гарантировать ничего не могу". Зеленский высказался о мире в Донбассе
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
В Белоруссии задержали главу штаба Тихановской
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда после слушаний по делу о ДТП
Свидетель назвал поведение Ефремова перед ДТП хамским
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда после слушаний по делу о ДТП
Свидетель рассказал о поведении Ефремова после смертельного ДТП
Крым. Ялта. Вид на набережную
Минфин предложил сократить расходы на Крым
Иван Сафронов
Адвокат раскрыл детали уголовного дела Сафронова
Последствия взрыва в Ливане
Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте
Фигуранты дела Нового величия во время оглашения приговора в Люблинском суде города Москвы. 6 августа 2020
Суд признал виновными фигурантов дела "Нового величия"
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Киев не получал согласия Минска о передаче задержанных россиян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:38Эксперт назвал три возможные причины мощного взрыва в Бейруте
15:34Юрист прокомментировал отмену международных рейсов "Аэрофлота"
15:31В Египте два человека погибли при крушении частного самолета
15:30В Швейцарии отменили десятидневный карантин для россиян
15:27Роспотребнадзор рассказал о состоянии тестирующих вакцину "Вектора"
15:26Ефремову показали видеоролики, на которых он ходит пьяный после ДТП
15:24Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания
15:18Адвокат Ефремова устроил в суде перепалку с защитницей потерпевших
15:16В МИД заявили, что Вашингтон продолжает курс на очернение России
15:16Соперник Лукашенко призвал писать "добрые открытки" членам избиркомов
15:14Участник "Уральских пельменей" пожаловался на безденежье
15:09В штабе Тихановской заявили, что им не дают провести митинги
15:08Полевой госпиталь МЧС начал прием пострадавших в Бейруте
15:07В бундестаге оценили шансы иска экологов против "Северного потока — 2"
15:05Белорусы поняли, что "могут потерять" страну, заявил Лукашенко
15:04В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса
14:58"Всегда приятно". Адвокат рассказал о "психологическом ударе" по Пашаеву
14:58В МИД оценили планы Госдепа платить за данные о "вмешательстве в выборы"
14:49Украину обвинили в нарушении Конвенции о запрете противопехотных мин
14:41Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Абхазией
Лента новостейМолния