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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200806/1575439123.html
Найдено слабое место коронавируса
Ученые обнаружили "слабое место" SARS-CoV-2. Данные соответствующего исследования опубликованы на портале Science Daily. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T13:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сша
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569221900_0:56:1440:866_1400x0_80_0_0_d91a57a805669d4871eadbc733e3ab9d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша

Найдено слабое место коронавируса

12:16 06.08.2020 (обновлено: 13:39 06.08.2020)
19652
© Фото : NIAID-RMLКоронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
© Фото : NIAID-RML
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Ученые обнаружили "слабое место" SARS-CoV-2. Данные соответствующего исследования опубликованы на портале Science Daily.
Специалисты из Университета штата Канзас протестировали терапевтическое средство против коронавируса и обнаружили, что 3С-подобная протеаза (3CLpro) является основным ферментом при развитии SARS-CoV-2. При использовании найденных ингибиторов данной протеазы на лабораторных мышах выяснилось, что препарат остановил репликацию вируса.
По словам исследователей, такое воздействие на "слабое место" вируса позволяет блокировать размножение не только MERS, но и коронавирусов MERS-CoV и SARS-CoV-2. В качестве следующего шага специалисты отмечают необходимость проверить эффективность лекарственного средства на людях.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСША
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6 августа, 12:16
Егор Панкратов
2121002
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