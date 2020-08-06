Под Волгоградом прошли учения по ликвидации ЧС с мобильными комплексами

ВОЛГОГРАД, 6 авг – РИА Новости. Учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций с использованием мобильных комплексов управления, с привлечением санавиации и беспилотника прошли в Учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций с использованием мобильных комплексов управления, с привлечением санавиации и беспилотника прошли в Волгоградской области , сообщает в четверг пресс-служба администрации региона.

По информации властей, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел масштабные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций, в них приняли участие полиция, МЧС , администрации муниципалитетов. В Среднеахтубинском районе участники учений отработали действия при тушении природного пожара, спасении утопающих, а также эвакуации условно пострадавших вертолетом санавиации. Следил за распространением "пожара" беспилотный летательный аппарат.

По данным администрации, впервые управление учениями велось из многофункционального мобильного пункта, который обеспечивал телефонную связь, доступ к спутниковому телевидению, обмен информацией.

"От скорости принятия решений при любой чрезвычайной ситуации зависит жизнь людей. Сегодня в рамках учений мы провели занятия с использованием новейших комплексов управления. Мы применяем современные методики, которые сегодня успешно прошли апробацию", - цитирует администрация в сообщении слова Бочарова.

Отмечается, что после учений губернатор провел заседания комиссии по ЧС, где главы районов отчитались о проведенных мероприятиях в своих муниципалитетах.