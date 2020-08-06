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Волгоградская область
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Под Волгоградом прошли учения по ликвидации ЧС с мобильными комплексами
Учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций с использованием мобильных комплексов управления, с привлечением санавиации и беспилотника прошли в Волгоградской... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T13:14
волгоградская область
андрей бочаров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волгоградская область
происшествия
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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353
60
андрей бочаров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоградская область, происшествия

Под Волгоградом прошли учения по ликвидации ЧС с мобильными комплексами

12:14 06.08.2020 (обновлено: 13:14 06.08.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВОЛГОГРАД, 6 авг – РИА Новости. Учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций с использованием мобильных комплексов управления, с привлечением санавиации и беспилотника прошли в Волгоградской области, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона.
По информации властей, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел масштабные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций, в них приняли участие полиция, МЧС, администрации муниципалитетов. В Среднеахтубинском районе участники учений отработали действия при тушении природного пожара, спасении утопающих, а также эвакуации условно пострадавших вертолетом санавиации. Следил за распространением "пожара" беспилотный летательный аппарат.
По данным администрации, впервые управление учениями велось из многофункционального мобильного пункта, который обеспечивал телефонную связь, доступ к спутниковому телевидению, обмен информацией.
"От скорости принятия решений при любой чрезвычайной ситуации зависит жизнь людей. Сегодня в рамках учений мы провели занятия с использованием новейших комплексов управления. Мы применяем современные методики, которые сегодня успешно прошли апробацию", - цитирует администрация в сообщении слова Бочарова.
Отмечается, что после учений губернатор провел заседания комиссии по ЧС, где главы районов отчитались о проведенных мероприятиях в своих муниципалитетах.
По информации администрации, в Волгоградской области такие учения проводятся ежегодно с 2014 года с целью предупреждения ЧС и минимизации их последствий. По данным ведомства, в регионе идет работа по увеличению мощности противопожарной службы. Отмечается, что на данный момент в 86 подразделений есть около 200 пожарной техники, до конца года будут открыта четыре пожарных депо в сельских поселениях.
Работник пожарной охраны
20 июля, 09:05
ЧС повышенной сложности. Крупный пожар в центре Самары ликвидирован
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Волгоградская областьАндрей БочаровМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Волгоградская областьПроисшествия
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