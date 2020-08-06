https://ria.ru/20200806/1575439032.html
Под Волгоградом прошли учения по ликвидации ЧС с мобильными комплексами
Учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций с использованием мобильных комплексов управления, с привлечением санавиации и беспилотника прошли в Волгоградской... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T12:14
2020-08-06T13:14
волгоградская область
андрей бочаров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волгоградская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей бочаров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоградская область, происшествия
ВОЛГОГРАД, 6 авг – РИА Новости.
Учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций с использованием мобильных комплексов управления, с привлечением санавиации и беспилотника прошли в Волгоградской области
, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона.
По информации властей, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
провел масштабные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций, в них приняли участие полиция, МЧС
, администрации муниципалитетов. В Среднеахтубинском районе
участники учений отработали действия при тушении природного пожара, спасении утопающих, а также эвакуации условно пострадавших вертолетом санавиации. Следил за распространением "пожара" беспилотный летательный аппарат.
По данным администрации, впервые управление учениями велось из многофункционального мобильного пункта, который обеспечивал телефонную связь, доступ к спутниковому телевидению, обмен информацией.
"От скорости принятия решений при любой чрезвычайной ситуации зависит жизнь людей. Сегодня в рамках учений мы провели занятия с использованием новейших комплексов управления. Мы применяем современные методики, которые сегодня успешно прошли апробацию", - цитирует администрация в сообщении слова Бочарова.
Отмечается, что после учений губернатор провел заседания комиссии по ЧС, где главы районов отчитались о проведенных мероприятиях в своих муниципалитетах.
По информации администрации, в Волгоградской области такие учения проводятся ежегодно с 2014 года с целью предупреждения ЧС и минимизации их последствий. По данным ведомства, в регионе идет работа по увеличению мощности противопожарной службы. Отмечается, что на данный момент в 86 подразделений есть около 200 пожарной техники, до конца года будут открыта четыре пожарных депо в сельских поселениях.