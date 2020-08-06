https://ria.ru/20200806/1575438820.html
Свидетель назвал поведение Ефремова перед ДТП хамским
Свидетель по делу Михаила Ефремова рассказал, что перед ДТП машина актера выезжала на встречку и несколько раз резко тормозила, создавая аварийные ситуации,... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T12:05
2020-08-06T12:05
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200806/1575427383.html
Егор Панкратов
Убийцу на нары!
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2
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости.
Свидетель по делу Михаила Ефремова
рассказал, что перед ДТП машина актера выезжала на встречку и несколько раз резко тормозила, создавая аварийные ситуации, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы
.
"Я был за рулем, двигался по Садовому кольцу, когда передо мной был автомобиль (Ефремова – ред.). Мне показалось поведение водителя джипа хамским, так как он заезжал за встречную полосу, он несколько раз резко тормозил передо мной. Если бы я сам не применял резкое торможение, то мы могли бы столкнуться… В какой-то момент этот автомобиль вместо входа в поворот просто поехал по прямой линии, пересек сплошную и врезался в машину потерпевшего", - рассказал свидетель Владислав Женжебир.
Он также сообщил, что после ДТП Ефремов подходил к нему и его товарищу, спрашивал, не пострадал ли кто, просил угостить сигаретой.
Сегодня, во второй день рассмотрения дела по существу, прокурор вызывает новых свидетелей обвинения и представит суду ряд материалов дела.
По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии.