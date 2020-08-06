Свидетель назвал поведение Ефремова перед ДТП хамским

"Я был за рулем, двигался по Садовому кольцу, когда передо мной был автомобиль (Ефремова – ред.). Мне показалось поведение водителя джипа хамским, так как он заезжал за встречную полосу, он несколько раз резко тормозил передо мной. Если бы я сам не применял резкое торможение, то мы могли бы столкнуться… В какой-то момент этот автомобиль вместо входа в поворот просто поехал по прямой линии, пересек сплошную и врезался в машину потерпевшего", - рассказал свидетель Владислав Женжебир.