Эксперты сравнили цены на отдых в Абхазии и Сочи

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Сейчас цены на гостиницы в Абхазии на 20-40 процентов ниже, чем в Сочи, но ситуация может вскоре измениться, сообщает АТОР.
Сейчас номера в абхазских гостиницах можно купить по прошлогодним ценам. Но если отельеры констатируют активную динамику спроса, то стоимость начнет расти.
"То есть, чем раньше туристы определятся с поездкой – тем больше шанс купить тур по более низкой цене", – констатируют туроператоры.
Эксперты подчеркивают, что Абхазия открылась вовремя. На курортах Краснодарского края — дефицит мест, а бюджетное направление способно удовлетворить спрос на пляжный отдых. Туроператоры прогнозируют, что наибольшую популярность путевки в соседнюю страну приобретут в бархатный сезон.
"Многие туристы ждали открытия границ именно этого государства. К тому же количество свободных вариантов размещения в Сочи стремительно сокращается. Поэтому начало продаж туров в Абхазию более чем актуально", – говорит представитель одного из крупных туроператоров.