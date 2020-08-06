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Туризм
https://ria.ru/20200806/1575438328.html
Эксперты сравнили цены на отдых в Абхазии и Сочи
Сейчас цены на гостиницы в Абхазии на 20-40 процентов ниже, чем в Сочи, но ситуация может вскоре измениться, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T13:24
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
туризм, цены, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, абхазия, сочи, краснодарский край

Эксперты сравнили цены на отдых в Абхазии и Сочи

13:24 06.08.2020
2493
© Sputnik / Томас ТхайцукОзеро Рица в Абхазии
Озеро Рица в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Сейчас цены на гостиницы в Абхазии на 20-40 процентов ниже, чем в Сочи, но ситуация может вскоре измениться, сообщает АТОР.
Сейчас номера в абхазских гостиницах можно купить по прошлогодним ценам. Но если отельеры констатируют активную динамику спроса, то стоимость начнет расти.
"То есть, чем раньше туристы определятся с поездкой – тем больше шанс купить тур по более низкой цене", – констатируют туроператоры.
Эксперты подчеркивают, что Абхазия открылась вовремя. На курортах Краснодарского края — дефицит мест, а бюджетное направление способно удовлетворить спрос на пляжный отдых. Туроператоры прогнозируют, что наибольшую популярность путевки в соседнюю страну приобретут в бархатный сезон.
"Многие туристы ждали открытия границ именно этого государства. К тому же количество свободных вариантов размещения в Сочи стремительно сокращается. Поэтому начало продаж туров в Абхазию более чем актуально", – говорит представитель одного из крупных туроператоров.
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