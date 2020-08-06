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Лукашенко заявил, что его не нужно пугать США и НАТО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его не нужно пугать США и НАТО в связи с задержанием россиян, добавив, что не они их "сюда прислали". РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T11:59
задержание россиян под минском
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
белоруссия
сша
в мире
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Шизофреники ничего не боятся. Только медсестру со шприцем. Пора отправлять людей в белых халатах к этому кукуляля....
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Давно пора этого клоуна обеспечить ночными кошмарами.
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белоруссия
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156282/51/1562825179_0:0:3062:1723_1400x0_80_0_0_961a870a7dafd9a7a69a31de3d8bd0ee.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
задержание россиян под минском, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, сша, в мире

Лукашенко заявил, что его не нужно пугать США и НАТО

11:59 06.08.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 6 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его не нужно пугать США и НАТО в связи с задержанием россиян, добавив, что не они их "сюда прислали".
"Мы решим эту проблему. Никакой политизации быть не должно", - сказал он на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании. Его слова приводит Sputnik Беларусь.
По его словам, "нам не надо спектакли ни политические, ни экономические". "И пугать нас тоже не надо последствиями. Мы знаем про все последствия. Не надо нас пугать американцами, натовцами. Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека, если уж на то пошло", - заявил Лукашенко.
Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются "боевиками" частной военной компании Вагнера. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Выборы президента в республике назначены на 9 августа.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее заявил, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Российский президент Владимир Путин и члены Совбеза, как уточнял Песков, рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.
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Задержание россиян под МинскомАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковВладимир ПутинБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Шизофреники ничего не боятся. Только медсестру со шприцем. Пора отправлять людей в белых халатах к этому кукуляля....
6 августа, 12:04
Егор Панкратов
24000144
Давно пора этого клоуна обеспечить ночными кошмарами.
6 августа, 12:13
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