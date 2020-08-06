Лукашенко заявил, что его не нужно пугать США и НАТО

По его словам, "нам не надо спектакли ни политические, ни экономические". "И пугать нас тоже не надо последствиями. Мы знаем про все последствия. Не надо нас пугать американцами, натовцами. Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека, если уж на то пошло", - заявил Лукашенко.