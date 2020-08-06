https://ria.ru/20200806/1575438156.html
Лукашенко заявил, что не даст "разжечь костер" в центре Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не допустит "разжечь костер в центре Минска" 9-10 августа после президентских выборов. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T11:59
2020-08-06T11:59
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200806/1575437941.html
Арсений Новиков
Давно пора обеспечить ему кошмары по ночам.
13
6
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575363830_0:96:3302:1953_1400x0_80_0_0_af4f960920f985d79a78158656a0895e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире