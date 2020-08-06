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Лукашенко заявил, что не даст "разжечь костер" в центре Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не допустит "разжечь костер в центре Минска" 9-10 августа после президентских выборов. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T11:59
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200806/1575437941.html
Давно пора обеспечить ему кошмары по ночам.
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минск
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575363830_0:96:3302:1953_1400x0_80_0_0_af4f960920f985d79a78158656a0895e.jpg
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60
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что не даст "разжечь костер" в центре Минска

11:59 06.08.2020
769
© РИА Новости / БелТА / Андрей ПокумейкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
© РИА Новости / БелТА / Андрей Покумейко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию. Архивное фото
МИНСК, 6 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не допустит "разжечь костер в центре Минска" 9-10 августа после президентских выборов.
Выборы в Белоруссии пройдут 9 августа, с 4 августа началось досрочное голосование.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
11:57
Лукашенко пообещал быть человечным с задержанными россиянами
"Некоторые продолжают людей звать на майдан 9-10 (августа – ред.). Не дай Бог мы разожжем костер в центре Минска и будем разбрасывать головешки по всему Минску. Этого мы допустить не можем и не допустим", - сказал Лукашенко в четверг на совещании по обеспечению безопасности выборов. Его слова приводит на своем сайте госиздание "СБ.Беларусь сегодня".
48701122
Обсудить 6
Александр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Давно пора обеспечить ему кошмары по ночам.
6 августа, 12:07
Арсений Новиков
600007
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