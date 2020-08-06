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Лукашенко пообещал быть человечным с задержанными россиянами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет действовать в отношении задержанных 33 россиян исходя из законов и "человечности". РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T12:06
александр лукашенко
белоруссия
задержание россиян в белоруссии
в мире
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Как может быть человечным негодяй, перевёртыш и предатель...... Так не бывает! Не отмыться тебе Лукашенко...
60
В общем понятно, что дальше произойдет: президент РБ поделит вагнеровцев в столбик и выдаст по частям российской и украинской сторонам. Самое интересное, сколько кому достанется?
21
6
белоруссия
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, белоруссия, задержание россиян в белоруссии, в мире

Лукашенко пообещал быть человечным с задержанными россиянами

11:57 06.08.2020 (обновлено: 12:06 06.08.2020)
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© РИА Новости / БелТА / Андрей ПокумейкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
© РИА Новости / БелТА / Андрей Покумейко
МИНСК, 6 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет действовать в отношении задержанных 33 россиян исходя из законов и "человечности".
Лукашенко отметил, что вокруг темы задержания россиян многие активно высказывают озабоченность: "Аж ноют, пищат, кричат. Что только ни говорят".

"Не надо кричать в телевизор. Ящик здесь не поможет. Будем действовать на основании исключительно законов и, очень важный нюанс, человечности. Законы не все предусматривают. Еще надо исходить из человеческого фактора", - сказал белорусский лидер на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании. Его слова цитирует Sputnik Беларусь.

Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются "боевиками" частной военной компании Вагнера. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Выборы президента в республике назначены на 9 августа.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее заявил, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Российский президент Владимир Путин и члены Совбеза, как уточнял Песков, рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
31 июля, 13:42
В Кремле подтвердили: задержанные в Белоруссии россияне не нарушали закон
1101303723
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Александр ЛукашенкоБелоруссияЗадержание россиян в БелоруссииВ мире
Популярные комментарии
Как может быть человечным негодяй, перевёртыш и предатель...... Так не бывает! Не отмыться тебе Лукашенко...
6 августа, 12:00
Егор Панкратов
22000632
В общем понятно, что дальше произойдет: президент РБ поделит вагнеровцев в столбик и выдаст по частям российской и украинской сторонам. Самое интересное, сколько кому достанется?
6 августа, 12:00
nnn uuu
3000216
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