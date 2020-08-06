Лукашенко пообещал быть человечным с задержанными россиянами

"Не надо кричать в телевизор. Ящик здесь не поможет. Будем действовать на основании исключительно законов и, очень важный нюанс, человечности. Законы не все предусматривают. Еще надо исходить из человеческого фактора", - сказал белорусский лидер на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании. Его слова цитирует Sputnik Беларусь.