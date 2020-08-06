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Туризм
https://ria.ru/20200806/1575437888.html
В Болгарии ради российских туристов готовы упростить визовый режим
В Болгарии надеются на возвращение российских туристов в летнем сезоне этого года и планируют облегчить для них визовые требования, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T12:00
туризм
туризм
визы
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
болгария
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
туризм, визы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, болгария

В Болгарии ради российских туристов готовы упростить визовый режим

12:00 06.08.2020
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© РИА Новости / Андрей ФинтисовПляж в городе Несебыр, Болгария
Пляж в городе Несебыр, Болгария
© РИА Новости / Андрей Финтисов
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. В Болгарии надеются на возвращение российских туристов в летнем сезоне этого года и планируют облегчить для них визовые требования, сообщает АТОР.
Вице-премьер и министр туризма Болгарии Марияна Николова считает, что Россия – один из важнейших рынков для болгарского туризма. Поэтому власти готовы прилагать все усилия для обеспечения комфортных условий гостей и туроператоров.
"Есть правила и директивы, которые ограничивают поездки россиян. Многие страны уже проявляют гибкость, включая практику выдачи виз гражданам РФ в самом аэропорту. Мы должны сделать все возможное с МИДом, чтобы облегчить визовые требования для российских туристов", — прокомментировала Николова.
Еще российские туроператоры уже могут подавать заявки на субсидирование чартеров на болгарские курорты. За каждого туриста Болгария платит по 35 евро. На субсидирование частных программ правительство выделило более 28 миллионов евро.
За первые пять месяцев 2020 года турпоток из России упал на 60 процентов по сравнению с 2019 годом. В прошлом году в Болгарии побывали свыше 450 тысяч россиян.
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