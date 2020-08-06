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Медиавойны
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Депутат назвал американский доклад о "пропаганде" антироссийским бредом
Доклад госдепартамента о "российской пропаганде" - это выдумка и ложь властей США, которые могут вбить окончательный клин в российско-американский диалог на... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T11:44
медиавойны
медиавойны
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Депутат назвал американский доклад о "пропаганде" антироссийским бредом

11:44 06.08.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Доклад госдепартамента о "российской пропаганде" - это выдумка и ложь властей США, которые могут вбить окончательный клин в российско-американский диалог на годы вперед, исключив возможность преодоления кризиса между странами, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Центр глобального взаимодействия при госдепартаменте опубликовал доклад о "столпах российской дезинформации", в котором ведомство систематизирует свою концепцию "российской пропаганды" - под определение "пропаганды", в частности, подведены российские СМИ с государственным финансированием. Беспокойство госдепа вызвали материалы Sputnik, РИА Новости, RT, Первого канала, "Россия 24" и других.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
04:40Медиавойны
Посольство России в США прокомментировало доклад Госдепа о "пропаганде"
"США не первый раз называют российские независимые СМИ инструментом "кремлевской пропаганды". Очередной псевдонаучный доклад об "основах российской экосистемы дезинформации и пропаганды" госдепа является той самой пропагандой, направленной против нашей страны. Подобные документы заокеанских оппонентов могут достичь только одной цели – вбить окончательный клин в российско-американский диалог по глобальным вопросам и на годы вперед исключить возможность преодоления кризиса недоверия между нашими странами", - сказал Железняк РИА Новости.
"Рассуждения о перечисленных в докладе российских СМИ в контексте распространения дезинформации являются выдумкой и ложью, которую позволяют себе официальные представители властей США", - подчеркнул парламентарий.
Он отметил, что преследования и давление на российские СМИ в США и ряде других стран уже стали нормой. Власти США, считает депутат, несут прямую ответственность за нарушение прав журналистов и попрание принципов демократии.
Железняк напомнил, что в России при этом продолжают свободно работать представители различных мировых изданий, финансируемых из-за рубежа, в том числе, напрямую властями их государств и транслирующих свой взгляд на события, происходящие в нашей стране.
"Новая порция антироссийского бреда в форме доклада русофобов из госдепа наглядно демонстрирует панический страх американских политиков перед альтернативной точкой зрения на происходящее внутри страны и в мире. Кроме того, раздутый антироссийский пропагандистский аппарат США требует наращивания финансирования, которое надо как-то оправдать перед американскими налогоплательщиками. Лучший способ – сочинить пропагандистскую страшилку про Россию", - считает депутат.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
00:54Медиавойны
Госдепартамент США опубликовал доклад об основах "российской пропаганды"
3711014
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МедиавойныМедиавойныСергей ЖелезнякСШАВ мире
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