Депутат назвал американский доклад о "пропаганде" антироссийским бредом

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Доклад госдепартамента о "российской пропаганде" - это выдумка и ложь властей США, которые могут вбить окончательный клин в российско-американский диалог на годы вперед, исключив возможность преодоления кризиса между странами, считает член комитета Госдумы по международным делам Доклад госдепартамента о "российской пропаганде" - это выдумка и ложь властей США, которые могут вбить окончательный клин в российско-американский диалог на годы вперед, исключив возможность преодоления кризиса между странами, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк

Центр глобального взаимодействия при госдепартаменте опубликовал доклад о "столпах российской дезинформации", в котором ведомство систематизирует свою концепцию "российской пропаганды" - под определение "пропаганды", в частности, подведены российские СМИ с государственным финансированием. Беспокойство госдепа вызвали материалы Sputnik, РИА Новости, RT, Первого канала, "Россия 24" и других.

"США не первый раз называют российские независимые СМИ инструментом "кремлевской пропаганды". Очередной псевдонаучный доклад об "основах российской экосистемы дезинформации и пропаганды" госдепа является той самой пропагандой, направленной против нашей страны. Подобные документы заокеанских оппонентов могут достичь только одной цели – вбить окончательный клин в российско-американский диалог по глобальным вопросам и на годы вперед исключить возможность преодоления кризиса недоверия между нашими странами", - сказал Железняк РИА Новости.

"Рассуждения о перечисленных в докладе российских СМИ в контексте распространения дезинформации являются выдумкой и ложью, которую позволяют себе официальные представители властей США", - подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что преследования и давление на российские СМИ в США и ряде других стран уже стали нормой. Власти США, считает депутат, несут прямую ответственность за нарушение прав журналистов и попрание принципов демократии.

Железняк напомнил, что в России при этом продолжают свободно работать представители различных мировых изданий, финансируемых из-за рубежа, в том числе, напрямую властями их государств и транслирующих свой взгляд на события, происходящие в нашей стране.