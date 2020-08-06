Киев не получал согласия Минска о передаче задержанных россиян

"Разговор между двумя президентами был очень конструктивный, с обеих сторон даны соответствующие поручения правоохранительным органам. Но о том, что Белоруссия уже официально согласилась передать этих лиц Украине, мы официальной коммуникации не получали. Сейчас она существует исключительно из источника в СМИ", - сказал Кулеба на брифинге. По его словам, украинская сторона поименно знает этих людей, и правоохранительные органы ведут диалог с белорусскими коллегами.