Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200806/1575437078.html
Киев не получал согласия Минска о передаче задержанных россиян
Киев официально не получал согласия Белоруссии о передаче Украине задержанных россиян, заявил в четверг глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T11:43
дмитрий кулеба
мид украины
дмитрий песков
белоруссия
украина
задержание россиян в белоруссии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152685/18/1526851820_0:158:3083:1892_1400x0_80_0_0_0e019354e9279e3f5e081d143e9244e4.jpg
https://ria.ru/20200805/1575410384.html
1
белоруссия
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/152685/18/1526851820_0:158:3083:1892_1400x0_80_0_0_0e019354e9279e3f5e081d143e9244e4.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/152685/18/1526851820_177:0:2908:2048_1400x0_80_0_0_e9692a6a8464f6fb859a62cabdf11c26.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/152685/18/1526851820_518:0:2566:2048_1400x0_80_0_0_77b4f72356a68f0cc2bde19758c36411.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий кулеба, мид украины, дмитрий песков, белоруссия, украина, задержание россиян в белоруссии, в мире

Киев не получал согласия Минска о передаче задержанных россиян

11:43 06.08.2020
938
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГосударственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 6 авг - РИА Новости. Киев официально не получал согласия Белоруссии о передаче Украине задержанных россиян, заявил в четверг глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.
Офис украинского лидера сообщил в среду, что президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян.

"Разговор между двумя президентами был очень конструктивный, с обеих сторон даны соответствующие поручения правоохранительным органам. Но о том, что Белоруссия уже официально согласилась передать этих лиц Украине, мы официальной коммуникации не получали. Сейчас она существует исключительно из источника в СМИ", - сказал Кулеба на брифинге. По его словам, украинская сторона поименно знает этих людей, и правоохранительные органы ведут диалог с белорусскими коллегами.

Ранее пресс-служба офиса генпрокурора Украины сообщила, что Киев намерен требовать выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные, по мнению Киева, с участием в конфликте в Донбассе. В ведомстве отметили, что 28 лицам, из которых девять имеют украинское гражданство, объявлено о подозрении по статье, связанной с участием в террористической организации. Офис генпрокурора Украины также заявлял, что обратился в Генпрокуратуру Белоруссии с запросом о временном аресте задержанных. Отмечалось, что Киев готовит экстрадиционные документы по задержанным гражданам.
Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются "боевиками" частной военной компании Вагнера. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Выборы президента в республике назначены на 9 августа.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее заявил, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Российский президент Владимир Путин и члены Совбеза, как уточнял Песков, рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод
Вчера, 16:53
В СПЧ оценили разговор Лукашенко и Зеленского о задержанных россиянах
61050819
Обсудить 1
Дмитрий КулебаМИД УкраиныДмитрий ПесковБелоруссияУкраинаЗадержание россиян в БелоруссииВ мире
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что его не нужно пугать США и НАТО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
Лукашенко предположил, кто может вести гибридную войну против Белоруссии
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
Депутат назвал американский доклад о "пропаганде" антироссийским бредом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
Лукашенко пообещал быть человечным с задержанными россиянами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
Лукашенко заявил, что не даст "разжечь костер" в центре Минска
Машина скорой помощи в Польше
В Польше выявили рекордное число новых случаев заражения коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
Лукашенко заявил о задержании людей с американскими паспортами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров России и Украины
Флаги России и Белоруссии на капоте автомобиля
Соперник Лукашенко увидел угрозу суверенитету Белоруссии от России
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Соперник Лукашенко назвал возможную цель задержания россиян в Белоруссии
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве
Москалькова: недопустимо обсуждать выдачу задержанных в Минске без России
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда после слушаний по делу о ДТП
Свидетель назвал поведение Ефремова перед ДТП хамским
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
"Гарантировать ничего не могу". Зеленский высказался о мире в Донбассе
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне
Китай выступил против продления оружейного эмбарго в отношении Ирана
Последствия взрыва в Ливане
Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:38Эксперт назвал три возможные причины мощного взрыва в Бейруте
15:34Юрист прокомментировал отмену международных рейсов "Аэрофлота"
15:31В Египте два человека погибли при крушении частного самолета
15:30В Швейцарии отменили десятидневный карантин для россиян
15:27Роспотребнадзор рассказал о состоянии тестирующих вакцину "Вектора"
15:26Ефремову показали видеоролики, на которых он ходит пьяный после ДТП
15:24Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания
15:18Адвокат Ефремова устроил в суде перепалку с защитницей потерпевших
15:16В МИД заявили, что Вашингтон продолжает курс на очернение России
15:16Соперник Лукашенко призвал писать "добрые открытки" членам избиркомов
15:14Участник "Уральских пельменей" пожаловался на безденежье
15:09В штабе Тихановской заявили, что им не дают провести митинги
15:08Полевой госпиталь МЧС начал прием пострадавших в Бейруте
15:07В бундестаге оценили шансы иска экологов против "Северного потока — 2"
15:05Белорусы поняли, что "могут потерять" страну, заявил Лукашенко
15:04В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса
14:58"Всегда приятно". Адвокат рассказал о "психологическом ударе" по Пашаеву
14:58В МИД оценили планы Госдепа платить за данные о "вмешательстве в выборы"
14:49Украину обвинили в нарушении Конвенции о запрете противопехотных мин
14:41Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Абхазией
Лента новостейМолния