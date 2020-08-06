https://ria.ru/20200806/1575436959.html
В Польше выявили рекордное число новых случаев заражения коронавирусом
Рекордное число случаев заражения коронавирусом выявлено за минувшие сутки в Польше, сообщает министерство здравоохранения республики. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T11:41
2020-08-06T11:41
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
польша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, польша, в мире
ВАРШАВА, 6 авг – РИА Новости.
Рекордное число случаев заражения коронавирусом выявлено за минувшие сутки в Польше
, сообщает министерство здравоохранения республики.
В последние дни в Польше фиксируется рост ежедневной заболеваемости COVID-19. Во вторник был зафиксирован предыдущий рекорд - 680 новых заболевших.
По данным официальной статистики, за последние сутки выявили 726 новых пациентов с COVID-19.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Польше с начала эпидемии составляет 49 515.
По данным минздрава, общее число летальных случаев составило 1774.
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
По последним данным, в стране в связи с коронавирусом госпитализированными остаются 1913 человек, 72 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 102 815 человек находятся на карантине, 35 642 человека выздоровели.
В Польше до настоящего времени действует режим эпидемии, введенный в марте текущего года в связи с пандемией коронавируса. С субботы в отдельных районах страны возвращают некоторые ранее отмененные ограничения, в частности, обязательное ношение масок на улице.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.