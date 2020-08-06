В Польше выявили рекордное число новых случаев заражения коронавирусом

ВАРШАВА, 6 авг – РИА Новости. Рекордное число случаев заражения коронавирусом выявлено за минувшие сутки в Рекордное число случаев заражения коронавирусом выявлено за минувшие сутки в Польше , сообщает министерство здравоохранения республики.

В последние дни в Польше фиксируется рост ежедневной заболеваемости COVID-19. Во вторник был зафиксирован предыдущий рекорд - 680 новых заболевших.

По данным официальной статистики, за последние сутки выявили 726 новых пациентов с COVID-19.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Польше с начала эпидемии составляет 49 515.

По данным минздрава, общее число летальных случаев составило 1774.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.

По последним данным, в стране в связи с коронавирусом госпитализированными остаются 1913 человек, 72 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 102 815 человек находятся на карантине, 35 642 человека выздоровели.

В Польше до настоящего времени действует режим эпидемии, введенный в марте текущего года в связи с пандемией коронавируса. С субботы в отдельных районах страны возвращают некоторые ранее отмененные ограничения, в частности, обязательное ношение масок на улице.