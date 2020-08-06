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Ученые создали разлагающий нефтепродукты препарат
Сотрудники Высшей школы технологи и энергетики Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна разработали препарат,... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T11:40
кронштадт
арктика
сургутнефтегаз
архангельская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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кронштадт, арктика, сургутнефтегаз, архангельская область, общество

Ученые создали разлагающий нефтепродукты препарат

11:40 06.08.2020
1322
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкРазлив нефти
Разлив нефти
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Разлив нефти . Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Сотрудники Высшей школы технологи и энергетики Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна разработали препарат, разлагающий нефтепродукты, в том числе при низких температурах, что позволяет очищать от нефтяных загрязнений воду и почву, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.
Разработка стала продолжением исследований в области создания минеральных удобрений пролонгированного действия на основе фосфатных стекол. Их уникальные свойства позволили создать технологию получения пористых гранул, которые стали носителем биопрепарата, способного очистить от нефтяных загрязнений воду и почву.
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"Принцип действия биопрепарата заключается в следующем: на пористые стеклофосфатные гранулы иммобилизуются клетки микроорганизмов-нефтедеструкторов, которые разлагают углеводороды и очищают почву или воду от нефтяных загрязнений... После разложения нефтепродуктов микроорганизмы отмирают и становятся звеном пищевой цепочки для аборигенной микрофлоры", - комментирует один из авторов разработки, доцент Высшей школы технологии и энергетики СПбГУПТД Алексей Хлыновский.
Он также уточнил, что сами штаммы бактерий-деструкторов зарегистрированы в коллекции микроорганизмов Всероссийского научно-исследовательского института защиты растений.
Как уточняют в Минобрнауки, испытания препарата подтвердили, что титр клеток (количество клеток в единице объема) у новых форм выше в 10-15 раз, чем у уже известных на рынке, это позволяет сокращать нормы расхода при использовании. Еще одним преимуществом биопрепарата является то, что он эффективно работает и в почве, и в воде. Кроме того, он готов к применению без предварительной подготовки, а простота применения не требует обеспечения процесса высококвалифицированным персоналом.
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"Биопрепарат показал отличные результаты разложения нефтепродуктов и в условиях низких температур при очищении водоема, загрязненного авиационным топливом на объекте "Савватия" в Архангельской области: эффективность очистки через 20 суток достигла 99,2%", - добавили в министерстве, уточнив, что это делает разработку особенно важной для Арктики.
Полевые испытания биопрепарата проводились на базе различных предприятий, в том числе на территории Сургутнефтегаза и Иркутской нефтяной компании. На "Станции очистки нефтесодержащих вод" в Кронштадте объектом испытаний был выбран участок почвы, возраст нефтяного загрязнения которой составлял более трех лет. За год проведения эксперимента с момента первого внесения опытной партии биопрепарата содержание нефтепродуктов в почве сократилось на 90%.
Еще одна разработка ученых СПбГУПТД в области очистки территорий от нефти - уникальный сорбент, предназначенный для ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на воде, почве, асфальте, бетоне и других твердых покрытиях, а также для использования в очистных сооружениях. Препарат связывает углеводороды в течение первых тридцати секунд после внесения, что позволяет предотвратить экологическую катастрофу в местах разлива нефтепродуктов.
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КронштадтАрктикаСургутнефтегазАрхангельская областьОбщество
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