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https://ria.ru/20200806/1575436417.html
Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте
Россиянин Игорь Гречушкин, у которого, предположительно, конфисковали судно и взорвавшийся в Бейруте груз селитры, обращался в консульство России на Кипре... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T12:00
взрыв в бейруте
кипр
бейрут
ливан
в мире
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https://radiosputnik.ria.ru/20200805/1575418780.html
https://ria.ru/20200805/1575417245.html
То есть судно конфисковали, груз приняли на ответственное хранение на склад, а виноват хозяин судна?
147
Ну и зачем он им? Живёт на .Кипре. 6 ЛЕТ НАЗАД изъяли. 6 ЛЕТ НАЗАД. А сейчас "нить" какую - то ищут. Так сгнила давно за 6 - то лет.
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кипр
бейрут
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575395390_0:257:2730:1793_1400x0_80_0_0_db8d151d1017a58958319f367b101ecd.jpg
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взрыв в бейруте, кипр, бейрут, ливан, в мире

Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте

11:31 06.08.2020 (обновлено: 12:00 06.08.2020)
101535
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПоследствия взрыва в Ливане
Последствия взрыва в Ливане
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Последствия взрыва в Ливане
АФИНЫ, 6 авг – РИА Новости. Россиянин Игорь Гречушкин, у которого, предположительно, конфисковали судно и взорвавшийся в Бейруте груз селитры, обращался в консульство России на Кипре вчера, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
"Был звонок в консульство", - сказал источник, отказавшись раскрыть содержание разговора.
Греческие СМИ утверждают, что в рамках расследования причин взрыва в порту Бейрута службы безопасности Кипра разыскивают россиянина, у которого, предположительно, конфисковали судно и взорвавшийся груз селитры, кипрская полиция в свою очередь не располагает информацией о розыске гражданина России.
Как пишет издание, судно, якобы принадлежавшее проживающему на Кипре россиянину, было арестовано ливанскими властями в 2014 году. "2750 тонн аммиачной селитры было перевезено на склады в порту, и никто не занимался грузом, который вчера сеял смерть и разрушения в Бейруте", - говорится в статье.
Последствия взрыва в Бейруте
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Как пишет "Прото тема", "кипрские власти мобилизовались и ищут конец нити. Российский гражданин Игорь Гречушкин, который может находиться на Кипре, разыскивается службами безопасности в рамках расследования огромного взрыва в порту Бейрута". Официального подтверждения этой информации не поступало.
Газета Cyprus Times однако пишет, что у полиции Кипра нет информации о том, что россиянина ищут ливанские или кипрские власти. Как заявил газете пресс-секретарь полиции Христос Андреу, "на данный момент у нас нет информации ни от ливанских властей, ни от какой-либо другой службы безопасности".
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Как сообщили власти, причиной стало ненадлежащее хранение 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры – половина зданий города получила повреждения, больницы переполнены пострадавшими. По последним данным 135 человек погибли и около 5 тысяч пострадали. Многие люди до сих пор считаются пропавшими.
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Взрыв в БейрутеКипрБейрутЛиванВ мире
Популярные комментарии
То есть судно конфисковали, груз приняли на ответственное хранение на склад, а виноват хозяин судна?
6 августа, 12:08
Роман Браско
118231104
Ну и зачем он им? Живёт на .Кипре. 6 ЛЕТ НАЗАД изъяли. 6 ЛЕТ НАЗАД. А сейчас "нить" какую - то ищут. Так сгнила давно за 6 - то лет.
6 августа, 12:04
lyuda.terenteva.55
97142004
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