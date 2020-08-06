Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте

АФИНЫ, 6 авг – РИА Новости. Россиянин Игорь Гречушкин, у которого, предположительно, конфисковали судно и взорвавшийся в Россиянин Игорь Гречушкин, у которого, предположительно, конфисковали судно и взорвавшийся в Бейруте груз селитры, обращался в консульство России на Кипре вчера, сообщил РИА Новости дипломатический источник.

"Был звонок в консульство", - сказал источник, отказавшись раскрыть содержание разговора.

Греческие СМИ утверждают, что в рамках расследования причин взрыва в порту Бейрута службы безопасности Кипра разыскивают россиянина, у которого, предположительно, конфисковали судно и взорвавшийся груз селитры, кипрская полиция в свою очередь не располагает информацией о розыске гражданина России.

Как пишет издание, судно, якобы принадлежавшее проживающему на Кипре россиянину, было арестовано ливанскими властями в 2014 году. "2750 тонн аммиачной селитры было перевезено на склады в порту, и никто не занимался грузом, который вчера сеял смерть и разрушения в Бейруте", - говорится в статье.

Как пишет "Прото тема", "кипрские власти мобилизовались и ищут конец нити. Российский гражданин Игорь Гречушкин, который может находиться на Кипре, разыскивается службами безопасности в рамках расследования огромного взрыва в порту Бейрута". Официального подтверждения этой информации не поступало.

Газета Cyprus Times однако пишет, что у полиции Кипра нет информации о том, что россиянина ищут ливанские или кипрские власти. Как заявил газете пресс-секретарь полиции Христос Андреу , "на данный момент у нас нет информации ни от ливанских властей, ни от какой-либо другой службы безопасности".