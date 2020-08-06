Китай выступил против продления оружейного эмбарго в отношении Ирана

"Мы не согласны с тем, чтобы США проталкивали в Совете Безопасности ООН продление оружейного эмбарго в отношении Ирана. Все требования резолюции 231 СБ ООН, в том числе и положения по оружейному эмбарго, в полной мере были выполнены", - заявил на брифинге Ван Вэньбинь.

Он подчеркнул, что Китай будет и дальше вместе с международным сообществом защищать соглашение по ядерной программе Ирана и резолюции Совета Безопасности ООН, содействовать политическому решению иранской ядерной проблемы.

Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Тем не менее, поскольку формально из сделки вышли лишь США, остальные ее участники должны соблюдать условие об отмене оружейного эмбарго.