https://ria.ru/20200806/1575436275.html
Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров России и Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генпрокуроров России и Украины в связи с задержанием россиян под Минском, сообщает Sputnik... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T11:29
2020-08-06T12:45
задержание россиян под минском
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
минск
белоруссия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574513223_0:0:3110:1749_1400x0_80_0_0_1bdaf6c5a7475df033e1927f28d4ce55.jpg
https://ria.ru/20200806/1575432104.html
pet.g6
Россия сама виновата в сложившейся ситуации постоянно прощая усатому истерику все его антироссийские выходки...
987
alnoor1953
Потакали-помогали-прощали-"не замечали" выходок шантажиста и спекулянта. Будьте-нате, получите...
976
220
минск
белоруссия
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574513223_0:0:3110:1749_1400x0_80_0_0_1bdaf6c5a7475df033e1927f28d4ce55.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574513223_188:0:2919:2048_1400x0_80_0_0_03a3f0a63b5c51109d38a3065166ced5.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574513223_529:0:2577:2048_1400x0_80_0_0_350e4e0eabbd0d52ad07493ece41e49a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
задержание россиян под минском, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, минск, белоруссия, украина, в мире
МИНСК, 6 авг — РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
поручил пригласить в страну генпрокуроров России и Украины
в связи с задержанием россиян под Минском
, сообщает Sputnik Беларусь
.
"Сядьте втроем. Делайте, как вы считаете нужным. На основании наших законов, международно-правовых актов примите решение по этим ребятам. Как примете втроем, так и будет".
Александр Лукашенко
президент Белоруссии
Если же Москва и Киев не откликнутся на это предложение, белорусские власти решат судьбу задержанных сами, "на основании законов и человечности" и без "политизации", добавил Лукашенко.
Агентство отмечает, что накануне глава республики также обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность экстрадиции россиян. Киев подозревает их в участии в боевых действиях на юго-востоке страны.
"Мы вчера долго разговаривали на эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ясно, о чем шла речь, СМИ об этом уже сообщали. Моя позиция была однозначной: у нас есть белорусские законы, правонарушения они совершали на территории Беларуси. Все то, что у нас сегодня в Следственном комитете выявлено, мы знаем", — добавил Лукашенко.
Задержание россиян в Белоруссии
Белорусские власти 29 июля сообщили о задержании 33 российских граждан. В Минске считают, что это "боевики" частной военной компании. Россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами.
МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
ранее заявил, что, вероятнее всего, задержанные в Белоруссии россияне — сотрудники ЧОП, были транзитом в Минске и опоздали на свой рейс.
По словам Пескова, у Кремля нет информации о каких-либо совершенных ими противоправных действиях. Он подчеркнул, что Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.