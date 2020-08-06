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Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров России и Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генпрокуроров России и Украины в связи с задержанием россиян под Минском, сообщает Sputnik... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T12:45
задержание россиян под минском
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
минск
белоруссия
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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задержание россиян под минском, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, минск, белоруссия, украина, в мире

Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров России и Украины

11:29 06.08.2020 (обновлено: 12:45 06.08.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 6 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генпрокуроров России и Украины в связи с задержанием россиян под Минском, сообщает Sputnik Беларусь.

"Сядьте втроем. Делайте, как вы считаете нужным. На основании наших законов, международно-правовых актов примите решение по этим ребятам. Как примете втроем, так и будет".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
Александр Лукашенко
президент Белоруссии
Если же Москва и Киев не откликнутся на это предложение, белорусские власти решат судьбу задержанных сами, "на основании законов и человечности" и без "политизации", добавил Лукашенко.
Агентство отмечает, что накануне глава республики также обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность экстрадиции россиян. Киев подозревает их в участии в боевых действиях на юго-востоке страны.
"Мы вчера долго разговаривали на эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ясно, о чем шла речь, СМИ об этом уже сообщали. Моя позиция была однозначной: у нас есть белорусские законы, правонарушения они совершали на территории Беларуси. Все то, что у нас сегодня в Следственном комитете выявлено, мы знаем", — добавил Лукашенко.

Задержание россиян в Белоруссии

Белорусские власти 29 июля сообщили о задержании 33 российских граждан. В Минске считают, что это "боевики" частной военной компании. Россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами.
МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что, вероятнее всего, задержанные в Белоруссии россияне — сотрудники ЧОП, были транзитом в Минске и опоздали на свой рейс.
По словам Пескова, у Кремля нет информации о каких-либо совершенных ими противоправных действиях. Он подчеркнул, что Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.
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Задержание россиян под МинскомАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковВладимир ПутинМинскБелоруссияУкраинаВ мире
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