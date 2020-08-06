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Специалисты МЧС развернули мобильный госпиталь в Бейруте
Специалисты МЧС РФ развернули аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас" в Бейруте, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе министерства. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T11:15
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взрыв в бейруте, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бейрут, в мире

Специалисты МЧС развернули мобильный госпиталь в Бейруте

11:15 06.08.2020
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© Фото : МЧС РФВыгрузка оборудования из самолета ИЛ-76 МЧС РФ в аэропорту Бейрута
Выгрузка оборудования из самолета ИЛ-76 МЧС РФ в аэропорту Бейрута
© Фото : МЧС РФ
Выгрузка оборудования из самолета ИЛ-76 МЧС РФ в аэропорту Бейрута
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Специалисты МЧС РФ развернули аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас" в Бейруте, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе министерства.
Ранее сообщалось, что МЧС РФ направит в Бейрут пять самолетов с аэромобильным госпиталем, врачами, спасателями аэромобильного отряда "Центроспас" и лабораторией Роспотребнадзора для выявления COVID-19.
"Завершается установка медицинского оборудования в мобильном госпитале", - сказал собеседник агентства.
Аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас" оснащен реанимационным, хирургическим, консультативным и диагностическим блоками, в том числе УЗИ, рентгеновским и ЭКГ-блоками. Кроме того, он имеет лабораторию крови. Госпиталь рассчитан на 50 мест и способен функционировать в автономном режиме в течение 14 суток. Также в нем может быть развернут блок интенсивной терапии на шесть-десять койко-мест.
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Врачи аэромобильного госпиталя уже через 30-40 минут после приземления оборудования и технического персонала могут приступить к первой медицинской помощи пострадавшим. Полномасштабная деятельность госпиталя может быть развернута через 50-60 минут.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Как сообщили власти, причиной стало ненадлежащее хранение 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры – половина зданий города получила повреждения, больницы переполнены пострадавшими. По последним данным, 135 человек погибли и около 5 тысяч пострадали, многие считаются без вести пропавшими.
Госпиталь отряда "Центроспас" неоднократно привлекался к оказанию помощи пострадавшим в России и за рубежом. Его врачи, в частности, работали в Ленске, Каспийске, Турции, Афганистане, Индонезии, Пакистане, Шри-Ланке, Югославии, Южной Осетии, Индии, Чили, на Гаити.
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Взрыв в БейрутеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БейрутВ мире
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