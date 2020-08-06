https://ria.ru/20200806/1575435266.html
Стало известно, кто снимет сиквел "Капитана Марвел"
Вторую часть блокбастера Marvel "Капитан Марвел" с Бри Ларсон в главной роли снимет американский режиссер Ниа Дакоста, создавшая хоррор "Кэндимен" (премьера... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T19:38
2020-08-06T19:38
знаменитости
звезды
кино и сериалы
новости культуры
бри ларсон (актриса)
marvel comics
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575436061_0:187:3000:1875_1400x0_80_0_0_b5dac283b7168078943244e4bd42a282.jpg
https://ria.ru/20200714/1574287083.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575436061_0:187:3000:1875_1400x0_80_0_0_b5dac283b7168078943244e4bd42a282.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575436061_227:0:2895:2001_1400x0_80_0_0_f56b332c14d931f48a8a10365daf09ff.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575436061_561:0:2562:2001_1400x0_80_0_0_471aaeaa0ae664d5aaa0ae19e267681c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, звезды, кино и сериалы, новости культуры, бри ларсон (актриса), marvel comics
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости.
Вторую часть блокбастера Marvel "Капитан Марвел" с Бри Ларсон в главной роли снимет американский режиссер Ниа Дакоста, создавшая хоррор "Кэндимен" (премьера запланирована на этот год), сообщает
Deadline.
По информации издания, она заменит Анну Боден и Райана Флека, которые привели первый фильм к огромному кассовому успеху. Вышедший в 2019 году, он заработал в мировом прокате более миллиарда долларов.
Известно, что сценарий к сиквелу "Капитана Марвел" написала Меган Макдоннел, а роль супергероини Кэрол Дэнверс снова исполнит обладательница премии "Оскар" Бри Ларсон.
В первом фильме рассказывают о том, как летчица и женщина со сверхспособностями Кэрол Дэнверс разбирается со своим прошлым, а также защищает мир от инопланетного вторжения.
О чем будет вторая часть, пока неизвестно.