Стало известно, кто снимет сиквел "Капитана Марвел"

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Вторую часть блокбастера Marvel "Капитан Марвел" с Бри Ларсон в главной роли снимет американский режиссер Ниа Дакоста, создавшая хоррор "Кэндимен" (премьера запланирована на этот год), Вторую часть блокбастера Marvel "Капитан Марвел" с Бри Ларсон в главной роли снимет американский режиссер Ниа Дакоста, создавшая хоррор "Кэндимен" (премьера запланирована на этот год), сообщает Deadline.

По информации издания, она заменит Анну Боден и Райана Флека, которые привели первый фильм к огромному кассовому успеху. Вышедший в 2019 году, он заработал в мировом прокате более миллиарда долларов.

Известно, что сценарий к сиквелу "Капитана Марвел" написала Меган Макдоннел, а роль супергероини Кэрол Дэнверс снова исполнит обладательница премии "Оскар" Бри Ларсон.

В первом фильме рассказывают о том, как летчица и женщина со сверхспособностями Кэрол Дэнверс разбирается со своим прошлым, а также защищает мир от инопланетного вторжения.