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Стало известно, кто снимет сиквел "Капитана Марвел"
Вторую часть блокбастера Marvel "Капитан Марвел" с Бри Ларсон в главной роли снимет американский режиссер Ниа Дакоста, создавшая хоррор "Кэндимен" (премьера... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T19:38
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575436061_0:187:3000:1875_1400x0_80_0_0_b5dac283b7168078943244e4bd42a282.jpg
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РИА Новости
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60
знаменитости, звезды, кино и сериалы, новости культуры, бри ларсон (актриса), marvel comics

Стало известно, кто снимет сиквел "Капитана Марвел"

19:38 06.08.2020
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© AFP 2020 / Rachel MurrayАмериканский режиссер и сценарист Ниа ДаКоста
Американский режиссер и сценарист Ниа ДаКоста
© AFP 2020 / Rachel Murray
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Вторую часть блокбастера Marvel "Капитан Марвел" с Бри Ларсон в главной роли снимет американский режиссер Ниа Дакоста, создавшая хоррор "Кэндимен" (премьера запланирована на этот год), сообщает Deadline.
По информации издания, она заменит Анну Боден и Райана Флека, которые привели первый фильм к огромному кассовому успеху. Вышедший в 2019 году, он заработал в мировом прокате более миллиарда долларов.
Известно, что сценарий к сиквелу "Капитана Марвел" написала Меган Макдоннел, а роль супергероини Кэрол Дэнверс снова исполнит обладательница премии "Оскар" Бри Ларсон.
В первом фильме рассказывают о том, как летчица и женщина со сверхспособностями Кэрол Дэнверс разбирается со своим прошлым, а также защищает мир от инопланетного вторжения.
О чем будет вторая часть, пока неизвестно.
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