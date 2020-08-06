Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200806/1575435171.html
Ад на Земле: 75-я годовщина бомбардировки Хиросимы и Нагасаки
6 августа 1945 года стал одним из самых страшных дней в истории Японии. Сегодня — 75 лет, как США сбросили ядерную бомбу на Хиросиму.
От ран и облучения погибла треть населения, а город был почти стерт с лица Земли.
Спустя три дня была сброшена вторая бомба — на Нагасаки.
Ад на Земле: 75-я годовщина бомбардировки Хиросимы и Нагасаки
6 августа 1945 года стал одним из самых страшных дней в истории Японии. Сегодня — 75 лет, как США сбросили ядерную бомбу на Хиросиму.
От ран и облучения погибла треть населения, а город был почти стерт с лица Земли.
Спустя три дня была сброшена вторая бомба — на Нагасаки.
Общее число жертв трагедии — свыше 450 тысяч человек, а выжившие до сих пор страдают от заболеваний, вызванных радиационным облучением.
видео, атомные бомбардировки хиросимы и нагасаки, вторая мировая война (1939-1945), нагасаки (город), видео
Ад на Земле: 75-я годовщина бомбардировки Хиросимы и Нагасаки
6 августа 1945 года стал одним из самых страшных дней в истории Японии. Сегодня — 75 лет, как США сбросили ядерную бомбу на Хиросиму.
От ран и облучения погибла треть населения, а город был почти стерт с лица Земли.
Спустя три дня была сброшена вторая бомба — на Нагасаки.
2020-08-06T11:13
true
PT2M47S
Ад на Земле: 75-я годовщина бомбардировки Хиросимы и Нагасаки
6 августа 1945 года стал одним из самых страшных дней в истории Японии. Сегодня — 75 лет, как США сбросили ядерную бомбу на Хиросиму.
От ран и облучения погибла треть населения, а город был почти стерт с лица Земли.
Спустя три дня была сброшена вторая бомба — на Нагасаки.
Общее число жертв трагедии — свыше 450 тысяч человек, а выжившие до сих пор страдают от заболеваний, вызванных радиационным облучением.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.