Ад на Земле: 75-я годовщина бомбардировки Хиросимы и Нагасаки

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6 августа 1945 года стал одним из самых страшных дней в истории Японии. Сегодня — 75 лет, как США сбросили ядерную бомбу на Хиросиму. От ран и облучения погибла треть населения, а город был почти стерт с лица Земли. Спустя три дня была сброшена вторая бомба — на Нагасаки.