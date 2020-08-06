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Ад на Земле: 75-я годовщина бомбардировки Хиросимы и Нагасаки
6 августа 1945 года стал одним из самых страшных дней в истории Японии. Сегодня — 75 лет, как США сбросили ядерную бомбу на Хиросиму. От ран и облучения погибла треть населения, а город был почти стерт с лица Земли. Спустя три дня была сброшена вторая бомба — на Нагасаки.
2020-08-06T11:15
атомные бомбардировки хиросимы и нагасаки
вторая мировая война (1939-1945)
нагасаки (город)
видео
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нагасаки (город)
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Ад на Земле: 75-я годовщина бомбардировки Хиросимы и Нагасаки
6 августа 1945 года стал одним из самых страшных дней в истории Японии. Сегодня — 75 лет, как США сбросили ядерную бомбу на Хиросиму. От ран и облучения погибла треть населения, а город был почти стерт с лица Земли. Спустя три дня была сброшена вторая бомба — на Нагасаки. Общее число жертв трагедии — свыше 450 тысяч человек, а выжившие до сих пор страдают от заболеваний, вызванных радиационным облучением.
2020-08-06T11:13
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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видео, атомные бомбардировки хиросимы и нагасаки, вторая мировая война (1939-1945), нагасаки (город), видео
Ад на Земле: 75-я годовщина бомбардировки Хиросимы и Нагасаки
6 августа 1945 года стал одним из самых страшных дней в истории Японии. Сегодня — 75 лет, как США сбросили ядерную бомбу на Хиросиму. От ран и облучения погибла треть населения, а город был почти стерт с лица Земли. Спустя три дня была сброшена вторая бомба — на Нагасаки.
2020-08-06T11:13
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Ад на Земле: 75-я годовщина бомбардировки Хиросимы и Нагасаки

11:13 06.08.2020 (обновлено: 11:15 06.08.2020)
430
6 августа 1945 года стал одним из самых страшных дней в истории Японии. Сегодня — 75 лет, как США сбросили ядерную бомбу на Хиросиму. От ран и облучения погибла треть населения, а город был почти стерт с лица Земли. Спустя три дня была сброшена вторая бомба — на Нагасаки.
Общее число жертв трагедии — свыше 450 тысяч человек, а выжившие до сих пор страдают от заболеваний, вызванных радиационным облучением.
7021563
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Атомные бомбардировки Хиросимы и НагасакиВторая мировая война (1939-1945)Нагасаки (город)Видео
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