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Российские медики нашли новый способ диагностики COVID-19
Медики в Бурятии начали диагностировать пневмонию, в том числе с признаками коронавируса, при помощи искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T12:48
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика бурятия
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика бурятия, общество

Российские медики нашли новый способ диагностики COVID-19

11:10 06.08.2020 (обновлено: 12:48 06.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КРАСНОЯРСК, 6 авг — РИА Новости. Медики в Бурятии начали диагностировать пневмонию, в том числе с признаками коронавируса, при помощи искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"Республиканской клинической больнице имени Н. А. Семашко передали медицинское оборудование и доступ к модели искусственного интеллекта, разработанной лабораторией по искусственному интеллекту Сбербанка. Теперь диагностика пневмонии, в том числе признаки COVID-19, может проводиться в медицинском учреждении по снимкам компьютерной томографии с помощью искусственного интеллекта", — говорится в сообщении.
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В основе модели — нейросеть, обученная на десяти тысячах размеченных специалистами обезличенных КТ-изображений. Модель выдает свое заключение на наличие воспаления и вероятность того, что это COVID-19, и таким образом помогает врачам быстрее и точнее ставить диагнозы. Производительность модели — 150 исследований в день, а точность превышает 90 процентов. В ближайшее время возможности оборудования будут расширены — его можно будет использовать и для анализа маммографических снимков, диагностики инсульта, сердечно-сосудистых и других заболеваний.
По информации республиканского главка Роспотребнадзора, в регионе по состоянию на четверг зарегистрировано 4316 случаев заражения COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика БурятияОбщество
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