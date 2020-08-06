Российские медики нашли новый способ диагностики COVID-19

"Республиканской клинической больнице имени Н. А. Семашко передали медицинское оборудование и доступ к модели искусственного интеллекта, разработанной лабораторией по искусственному интеллекту Сбербанка. Теперь диагностика пневмонии, в том числе признаки COVID-19, может проводиться в медицинском учреждении по снимкам компьютерной томографии с помощью искусственного интеллекта", — говорится в сообщении.

В основе модели — нейросеть, обученная на десяти тысячах размеченных специалистами обезличенных КТ-изображений. Модель выдает свое заключение на наличие воспаления и вероятность того, что это COVID-19, и таким образом помогает врачам быстрее и точнее ставить диагнозы. Производительность модели — 150 исследований в день, а точность превышает 90 процентов. В ближайшее время возможности оборудования будут расширены — его можно будет использовать и для анализа маммографических снимков, диагностики инсульта, сердечно-сосудистых и других заболеваний.