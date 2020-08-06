https://ria.ru/20200806/1575434928.html
Жительница Чебоксар напала с ножом на полицейского
Женщина ударила ножом в спину сотрудника полиции в Чебоксарах, возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СК РФ по Чувашии. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T11:08
2020-08-06T12:08
россия
следственный комитет россии (ск рф)
чебоксары
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), чебоксары, происшествия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 авг — РИА Новости.
Женщина ударила ножом в спину сотрудника полиции в Чебоксарах
, возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СК РФ
по Чувашии.
По версии следствия, 4 августа около 7.00 женщина, находясь возле здания отдела полиции №2 УМВД России по городу Чебоксары, увидев выходящего из здания сотрудника полиции в форменном обмундировании, нанесла ему удар ножом в область спины. Действия нападавшей были пресечены, сотруднику полиции оказана медицинская помощь, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.
"Жительница Чебоксар задержана за нападение с ножом на полицейского... В отношении 35-летней жительницы... возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти). Сотрудники следственного управления устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе мотивы подозреваемой. Назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении СУСК.
Пресс-служба МВД по Чувашии сообщает, что женщина, ударившая ножом в спину сотрудника полиции, предположительно, страдает психическим расстройством, с потерпевшим она не знакома. Состояние госпитализированного полицейского характеризуется как средней степени тяжести.
"Руководством МВД по Чувашии по факту ранения сотрудника патрульно-постовой службы назначена служебная проверка", - отмечается в сообщении.