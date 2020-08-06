Жительница Чебоксар напала с ножом на полицейского

По версии следствия, 4 августа около 7.00 женщина, находясь возле здания отдела полиции №2 УМВД России по городу Чебоксары, увидев выходящего из здания сотрудника полиции в форменном обмундировании, нанесла ему удар ножом в область спины. Действия нападавшей были пресечены, сотруднику полиции оказана медицинская помощь, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.