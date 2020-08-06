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У россиян старше 40 лет появится дополнительный выходной
У граждан России старше 40 лет появится дополнительный оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T14:54
россия
общество
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https://ria.ru/20191014/1559748078.html
а кто нибудь сумел пройти диспансеризацию за один день? у меня минимум 4: анкета, анализы, кардиограмма, УЗИ. в один день врачи это сделать не могут... может в кремлёвской поликлинике такое возможно?
201
Это хорошее дело. Но если ещё вернёте пенсионный возраст назад, будет справедливо.
167
22
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/154349/78/1543497852_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_1dfe42cb737048b747753fc63fab6e11.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, общество

У россиян старше 40 лет появится дополнительный выходной

11:07 06.08.2020 (обновлено: 14:54 06.08.2020)
83626
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники в офисе
Сотрудники в офисе
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. У граждан России старше 40 лет появится дополнительный оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации.
Соответствующий закон вступит в силу 11 августа.
Воспользоваться выходным можно будет один раз в году. При этом у работника сохранится средняя заработная плата и рабочее место.
Работнику будет необходимо подтвердить прохождение диспансеризации медицинской справкой.
Новая норма призвана повысить доступность диспансеризации, а также обеспечить сохранение здоровья работающих россиян.
Москвичам сократят срок прохождения бесплатной диспансеризации до 1,5 часов
14 октября 2019, 09:55
Около 50% прошедших диспансеризацию россиян имеют хронические заболевания
15477731661
Обсудить 22
РоссияОбщество
Популярные комментарии
а кто нибудь сумел пройти диспансеризацию за один день? у меня минимум 4: анкета, анализы, кардиограмма, УЗИ. в один день врачи это сделать не могут... может в кремлёвской поликлинике такое возможно?
6 августа, 11:23
Павел
181110108
Это хорошее дело. Но если ещё вернёте пенсионный возраст назад, будет справедливо.
6 августа, 11:16
Арсений Новиков
14693108
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