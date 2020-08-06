У россиян старше 40 лет появится дополнительный выходной

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. У граждан России старше 40 лет появится дополнительный оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации.

Воспользоваться выходным можно будет один раз в году. При этом у работника сохранится средняя заработная плата и рабочее место.