https://ria.ru/20200806/1575434885.html
У россиян старше 40 лет появится дополнительный выходной
У граждан России старше 40 лет появится дополнительный оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T11:07
2020-08-06T14:54
россия
общество
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https://ria.ru/20191014/1559748078.html
Павел
а кто нибудь сумел пройти диспансеризацию за один день? у меня минимум 4: анкета, анализы, кардиограмма, УЗИ. в один день врачи это сделать не могут... может в кремлёвской поликлинике такое возможно?
201
Арсений Новиков
Это хорошее дело. Но если ещё вернёте пенсионный возраст назад, будет справедливо.
167
22
россия
РИА Новости
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2020
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество