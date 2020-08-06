Москалькова: недопустимо обсуждать выдачу задержанных в Минске без России

"Естественно я отслеживаю эту ситуацию. Я считаю, что совершенно недопустимо рассматривать вопрос по выдаче российских граждан без представителей российского МИДа и других наших органов, и с точки зрения закона, международных норм и принципов, и с точки зрения нравственности. Это противоречит нормам закона, международным принципам и нормам нравственности", - сказала омбудсмен.