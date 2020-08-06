Москалькова: недопустимо обсуждать выдачу задержанных в Минске без России

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя ситуацию вокруг задержанных в Белоруссии россиян, заявила РИА Новости, что недопустимо рассматривать вопрос о выдаче российских граждан без представителей МИД РФ и других органов.
Ранее в среду президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера.
"Естественно я отслеживаю эту ситуацию. Я считаю, что совершенно недопустимо рассматривать вопрос по выдаче российских граждан без представителей российского МИДа и других наших органов, и с точки зрения закона, международных норм и принципов, и с точки зрения нравственности. Это противоречит нормам закона, международным принципам и нормам нравственности", - сказала омбудсмен.
"Очень надеемся, что братское нам государство изменит ту стратегическую линию по этому вопросу, которая была изначально обозначена, и будет действовать как стратегический партнер и дружественное государство", - заключила Москалькова.