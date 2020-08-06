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Москалькова: недопустимо обсуждать выдачу задержанных в Минске без России
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя ситуацию вокруг задержанных в Белоруссии россиян, заявила РИА Новости, что недопустимо... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T10:55
россия
татьяна москалькова
александр лукашенко
владимир зеленский
белоруссия
украина
в мире
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К сожалению в действиях Александра Григорьевича последнее время мало адекватного. На сегодня другого понимания как захват заложников там где якобы культ безопасности нет. И кроме как ассоциации с сомалийскими пиратами в роли спецслужб Беларуси лично у меня нет
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россия
белоруссия
украина
РИА Новости
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, татьяна москалькова, александр лукашенко, владимир зеленский, белоруссия, украина, в мире

Москалькова: недопустимо обсуждать выдачу задержанных в Минске без России

10:55 06.08.2020
1240
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя ситуацию вокруг задержанных в Белоруссии россиян, заявила РИА Новости, что недопустимо рассматривать вопрос о выдаче российских граждан без представителей МИД РФ и других органов.
Ранее в среду президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
00:55
Зеленский обсудил с Лукашенко экстрадицию задержанных россиян
"Естественно я отслеживаю эту ситуацию. Я считаю, что совершенно недопустимо рассматривать вопрос по выдаче российских граждан без представителей российского МИДа и других наших органов, и с точки зрения закона, международных норм и принципов, и с точки зрения нравственности. Это противоречит нормам закона, международным принципам и нормам нравственности", - сказала омбудсмен.
"Очень надеемся, что братское нам государство изменит ту стратегическую линию по этому вопросу, которая была изначально обозначена, и будет действовать как стратегический партнер и дружественное государство", - заключила Москалькова.
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Обсудить 7
РоссияТатьяна МоскальковаАлександр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийБелоруссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
К сожалению в действиях Александра Григорьевича последнее время мало адекватного. На сегодня другого понимания как захват заложников там где якобы культ безопасности нет. И кроме как ассоциации с сомалийскими пиратами в роли спецслужб Беларуси лично у меня нет
6 августа, 11:06
Ярослав Погодин
2300002
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