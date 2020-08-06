Кандидат в президенты Белоруссии заявил, что его хотели дискредитировать

МИНСК, 6 авг – РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень заявил, что история с "припиской" его инициативной группе Центризбиркомом подписей избирателей в поддержку выдвижения была направлена на его дискредитацию, считает, что такой "жесткой, сложной и несправедливой" избирательной кампании в республике еще не было.

Ранее Черечень рассматривал вопрос снятия с выборов до этапа регистрации кандидатов из-за инцидента с подписями избирателей, поданными в избиркомы в поддержку его выдвижения. Политик заявлял, что лично через его руки прошло 106,5 тысячи подписей, а избиркомы засчитали ему 143 109 достоверных подписей. "Несовпадения" подписей граждан, поданных в территориальные избиркомы и признанных впоследствии достоверными, объясняются плохой координацией сборщиков этих подписей и предвыборных штабов, поясняла в интервью РИА Новости глава ЦИК Лидия Ермошина.

"Ситуация была сложная, но мы справились. Мы сразу на момент подачи сказали: "106 500 – это наша цифра", официально заявили, что за эту цифру мы можем отвечать, а остальное – не мое. На тот момент были кандидаты, которых устранили физически из кампании (задержали – ред.), дискредитировали компроматом… Это тоже была такая дискредитация", - заявил Черечень в интервью РИА Новости.

По словам политика, после того, как его штаб не признал эти цифры, которые "накинули", много людей посмотрели на него другими глазами. "Ситуация должна была бы бросить тень, но я считаю, что в итоге ситуация вырулила даже нам в плюс. Не скрою, пришлось даже спрашивать мнения политтехнологов… Есть европейские, американские политтехнологи, которые нас консультируют, не российские", - рассказал он.

Вместе с тем даже после этой истории Черечень видит для себя риски. "Работа в политической плоскости в нашей стране – это всегда риск. Если сейчас власть не считает, что есть необходимость в дискредитации или накале обстановки, то что будет после 9 августа, я не знаю. Может, отыграются позже, так как сейчас много камер направлены на выборы, да и очень политизировано общество", - сказал Черечень.

Он добавил, что исходит из наличия у него мандата кандидата, который позволяет предполагать, что его не будут "трогать" до голосования 9 августа, если команда не будет делать "чего-то неприемлемого для власти". "Мы учитываем эти риски, но уезжать из страны не планируем. В целом, такой жесткой, сложной и несправедливой избирательной кампании в Беларуси еще не было и, надеюсь, больше не будет", - подчеркнул Черечень.