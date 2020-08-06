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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200806/1575434233.html
В Москве выявили 684 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксировано в Москве - 684, Свердловской области - 183, Ханты-Мансийском автономном округе -... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T10:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ханты-мансийский автономный округ
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_0:84:2020:1220_1400x0_80_0_0_8cddfe5a4607f6c451191052798b94e1.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, коронавирусы, здоровье - общество, москва, севастополь, общество

В Москве выявили 684 новых случая заражения коронавирусом

10:52 06.08.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксировано в Москве - 684, Свердловской области - 183, Ханты-Мансийском автономном округе - 160, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва 684, 2. Свердловская область 183, 3. Ханты-Мансийский АО 160", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев выявлено в Севастополе - четыре, Чукотском автономном округе - три, Ненецком автономном округе - один.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваСевастопольОбщество
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