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Более 30 московских поликлиник получат допмощности в рамках капремонта
В ходе проведения капремонта энергетики выдадут 35 столичным поликлиникам дополнительные мощности для обеспечения бесперебойной работы новейшего цифрового... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T10:50
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
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петр бирюков, москва

Более 30 московских поликлиник получат допмощности в рамках капремонта

10:50 06.08.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПосетитель у регистрационного стола в поликлинике
Посетитель у регистрационного стола в поликлинике
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. В ходе проведения капремонта энергетики выдадут 35 столичным поликлиникам дополнительные мощности для обеспечения бесперебойной работы новейшего цифрового оборудования, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"После завершения капремонта в медицинских учреждениях будет установлено энергоемкое цифровое оборудование, для бесперебойной работы которого требуется дополнительная электрическая мощность. До конца августа 3,8 МВт мощности будет выдано 11 поликлиникам, а всего в этом году 14,4 МВт дополнительной мощности получат 35 медучреждений",- сообщил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что электроснабжение поликлиник проходит по второй категории надежности.
"Для каждого подключаемого медицинского учреждения обеспечивается питание по нескольким кабельным линиям от двух независимых источников. Применяемая в Москве кольцевая схема построения сети позволяет исключить сбои в электроснабжении медучреждений в случае технологического нарушения", - пояснил заммэра.
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Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что часть поликлиник, в которых проводится капремонт, нуждается в капитальной реконструкции сетей - строительстве новых трансформаторных подстанций и прокладке кабельных линий высокого и низкого напряжения.
Например, для ГБУЗ "Детская городская поликлиника № 98", филиал № 2 (ЮАО), энергетики построили восемь кабельных линий и установили новую подстанцию с двумя трансформаторами по 400 кВА.
Аналогичный комплекс работ в июле был выполнен еще для четырех поликлиник.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосква
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