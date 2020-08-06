Устроивший поножовщину в московском храме получил полтора года колонии

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы приговорил к полутора годам колонии общего режима мужчину, минувшей зимой ранившего двух человек в храме во время богослужения, сообщает в четверг столичная прокуратура.

"Басманный районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя столицы Ефима Ефимова. Он осужден за хулиганство <…> и умышленное причинение легкого вреда здоровью", — говорится в релизе.

Наказание — 1,5 года колонии общего режима. Мотивом признаны "хулиганские побуждения". Будет ли защита обжаловать решение суда, пока неясно.

Утром 16 февраля 26-летний житель Липецка Ефим Ефимов вошел в здание храма на Бакунинской улице и ранил ножом двух прихожан. Тогда же его задержали и изъяли нож, перчатки, а также сверток с "веществом растительного происхождения".

Учитывая, что среди вменяемых статей нет статьи о незаконном обороте наркотиков, видимо, наркотиком это вещество не являлось.