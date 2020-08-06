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Религия и мировоззрение
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Устроивший поножовщину в московском храме получил полтора года колонии
Басманный суд Москвы приговорил к полутора годам колонии общего режима мужчину, минувшей зимой ранившего двух человек в храме во время богослужения, сообщает в... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T14:33
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Устроивший поножовщину в московском храме получил полтора года колонии

10:49 06.08.2020 (обновлено: 14:33 06.08.2020)
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© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы приговорил к полутора годам колонии общего режима мужчину, минувшей зимой ранившего двух человек в храме во время богослужения, сообщает в четверг столичная прокуратура.
"Басманный районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя столицы Ефима Ефимова. Он осужден за хулиганство <…> и умышленное причинение легкого вреда здоровью", — говорится в релизе.
Эмблема на форме сотрудника полиции
18 марта, 14:30
В Петербурге прохожие задержали мужчину, устроившего поножовщину
Наказание — 1,5 года колонии общего режима. Мотивом признаны "хулиганские побуждения". Будет ли защита обжаловать решение суда, пока неясно.
Утром 16 февраля 26-летний житель Липецка Ефим Ефимов вошел в здание храма на Бакунинской улице и ранил ножом двух прихожан. Тогда же его задержали и изъяли нож, перчатки, а также сверток с "веществом растительного происхождения".
Учитывая, что среди вменяемых статей нет статьи о незаконном обороте наркотиков, видимо, наркотиком это вещество не являлось.
Ранее Ефимов заявил полиции, что в тот день "не с той ноги встал", накануне выпивал, а утром у него "радостности не было". Его мать сообщала РИА Новости, что сын работал в Москве и ранее не имел проблем с алкоголем, наркотиками и законом.
Здание Московского городского суда
29 июля, 13:07Религия и мировоззрение
В Москве будут судить хулигана, устроившего поножовщину в храме
9200296
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеМоскваПроисшествия
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