https://ria.ru/20200806/1575434002.html
В России выписали 7331 человека после COVID-19 за сутки
За сутки 7331 человека в России выписали после COVID-19, за все время - 676 357, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T10:49
2020-08-06T10:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19