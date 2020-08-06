В России выписали 7331 человека после COVID-19 за сутки

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. За сутки 7331 человека в России выписали после COVID-19, за все время - 676 357, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 7331 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России 676 357 ", - говорится в сообщении.