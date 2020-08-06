Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200806/1575433845.html
В России выявили 5267 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в 85 российских регионах выявили 5267 больных COVID-19, у 26,2 процента симптомы отсутствуют. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T11:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569909526_0:163:3072:1891_1400x0_80_0_0_a324f214259602821dab72044ba55934.jpg
https://ria.ru/20200805/1575421853.html
Шарманку заело.
24
Большинство умерших как раз и страдали другими тяжелыми заболеваниями, а списывают все на этот несчастный вирус
13
18
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569909526_0:163:3072:1891_1400x0_80_0_0_a324f214259602821dab72044ba55934.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569909526_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_d7f40d53c2c29ede7fd1c2bd44f82b46.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569909526_897:0:2945:2048_1400x0_80_0_0_e066445af38fdff92768ff6988271216.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 5267 новых случаев заражения коронавирусом

10:47 06.08.2020 (обновлено: 11:06 06.08.2020)
13532
© РИА Новости / Илья ПиталевМедсестры у здания Федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА в Химках
Медсестры у здания Федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА в Химках
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. За сутки в 85 российских регионах выявили 5267 больных COVID-19, у 26,2 процента симптомы отсутствуют. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
Выздоровел 7331 человек, 116 скончались.
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии
Вчера, 20:43Распространение нового коронавируса
Вирусолог назвал сроки второй волны коронавируса в России
На первом месте по приросту заразившихся — Москва (+684 случая), за ней следуют Свердловская область (+183), Ханты-Мансийский автономный округ (+160), Подмосковье (+159), Санкт-Петербург (+159) и Ростовская область (+130). Меньше всего новых пациентов с COVID-19 — в Еврейской АО и Севастополе (по четыре заболевших), на Чукотке (трое) и в Ненецком АО (один).
Накануне сообщалось о 5204 новых случаях. Таким образом, за весь период эпидемии в России зарегистрировали 871 894 заразившихся коронавирусом (темпы прироста — 0,6 процента), из них почти 14,5 тысячи умерли, 669 тысяч вылечились.
В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже свыше 18 миллионов больных COVID-19, около 700 тысяч из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки, Бразилия и Индия. Россия находится на четвертой строчке, за ней следуют ЮАР, Мексика, Перу, Чили, Колумбия, Иран, Великобритания, Испания и Саудовская Аравия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
1214315940
Обсудить 18
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Шарманку заело.
6 августа, 10:48
ААнтивирус
1800015
Большинство умерших как раз и страдали другими тяжелыми заболеваниями, а списывают все на этот несчастный вирус
6 августа, 11:11
ААнтивирус
1000012
Рекомендуем
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
В России выявили 5204 новых случая заражения COVID-19
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение
В России за сутки выявили 5159 случаев заражения коронавирусом
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В машине Ефремова после ДТП нашли следы гашиша
Искореженные здания и столб дыма: последствия мощного взрыва в Бейруте
Красный крест сообщил о более чем двух тысячах пострадавших в Бейруте
LIVE: В Бейруте прогремел мощный взрыв
В Бейруте прогремел мощный взрыв
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
Власти опровергли версию о взрыве пиротехники в Бейруте
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии
Вирусолог назвал сроки второй волны коронавируса в России
Пассажирский самолет Boeing 737-800 компании Аэрофлот
"Аэрофлот" отменил несколько международных рейсов в августе
Глава МЧС России Евгений Зиничев во время награждения спасателей в рамках посещения острова Кунашир
Дипломаты ответили на претензии Японии из-за поездки главы МЧС на Кунашир
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
Лукашенко заявил о задержании людей с американскими паспортами
Спортсменка, телеведущая Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева рассказала, сколько ей нужно денег для "спокойной" жизни
Рэпер Энди Картрайт с женой
Опубликована переписка жены Картрайта с любовницей рэпера
Автомобиль скорой помощи у здания Федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА в Химках
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем
Лукашенко рассказал об оппозиционных настроениях сына
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
Почетный адвокат назвал Ефремова "жертвой" Пашаева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:38Эксперт назвал три возможные причины мощного взрыва в Бейруте
15:34Юрист прокомментировал отмену международных рейсов "Аэрофлота"
15:31В Египте два человека погибли при крушении частного самолета
15:30В Швейцарии отменили десятидневный карантин для россиян
15:27Роспотребнадзор рассказал о состоянии тестирующих вакцину "Вектора"
15:26Ефремову показали видеоролики, на которых он ходит пьяный после ДТП
15:24Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания
15:18Адвокат Ефремова устроил в суде перепалку с защитницей потерпевших
15:16В МИД заявили, что Вашингтон продолжает курс на очернение России
15:16Соперник Лукашенко призвал писать "добрые открытки" членам избиркомов
15:14Участник "Уральских пельменей" пожаловался на безденежье
15:09В штабе Тихановской заявили, что им не дают провести митинги
15:08Полевой госпиталь МЧС начал прием пострадавших в Бейруте
15:07В бундестаге оценили шансы иска экологов против "Северного потока — 2"
15:05Белорусы поняли, что "могут потерять" страну, заявил Лукашенко
15:04В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса
14:58"Всегда приятно". Адвокат рассказал о "психологическом ударе" по Пашаеву
14:58В МИД оценили планы Госдепа платить за данные о "вмешательстве в выборы"
14:49Украину обвинили в нарушении Конвенции о запрете противопехотных мин
14:41Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Абхазией
Лента новостейМолния