В России выявили 5267 новых случаев заражения коронавирусом

Накануне сообщалось о 5204 новых случаях. Таким образом, за весь период эпидемии в России зарегистрировали 871 894 заразившихся коронавирусом (темпы прироста — 0,6 процента), из них почти 14,5 тысячи умерли, 669 тысяч вылечились.