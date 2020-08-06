В России выявили 5267 новых случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. За сутки в 85 российских регионах выявили 5267 больных COVID-19, у 26,2 процента симптомы отсутствуют. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
Выздоровел 7331 человек, 116 скончались.
На первом месте по приросту заразившихся — Москва (+684 случая), за ней следуют Свердловская область (+183), Ханты-Мансийский автономный округ (+160), Подмосковье (+159), Санкт-Петербург (+159) и Ростовская область (+130). Меньше всего новых пациентов с COVID-19 — в Еврейской АО и Севастополе (по четыре заболевших), на Чукотке (трое) и в Ненецком АО (один).
Накануне сообщалось о 5204 новых случаях. Таким образом, за весь период эпидемии в России зарегистрировали 871 894 заразившихся коронавирусом (темпы прироста — 0,6 процента), из них почти 14,5 тысячи умерли, 669 тысяч вылечились.
В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже свыше 18 миллионов больных COVID-19, около 700 тысяч из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки, Бразилия и Индия. Россия находится на четвертой строчке, за ней следуют ЮАР, Мексика, Перу, Чили, Колумбия, Иран, Великобритания, Испания и Саудовская Аравия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.