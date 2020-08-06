https://ria.ru/20200806/1575433776.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
За сутки количество инфицированных COVID-19 практически не выросло в Подмосковье, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T10:47
2020-08-06T11:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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5
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости.
За сутки количество инфицированных COVID-19
практически не выросло в Подмосковье, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.
Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса
, суточный прирост новых случаев COVID-19 там составил 0,2 процента.
В Москве, Республике Тыве, Карачаево-Черкесской Республике, Калужской, Брянской, Смоленской, Липецкой областях, а также в Забайкалье за сутки зафиксировали рост 0,3 процента.
Всего за последние сутки во всех 85 российских регионах выявили 5267 больных. Выздоровел 7331 человек, 116 скончались.
Накануне сообщалось о 5204 новых случаях. Таким образом, за весь период эпидемии в России зарегистрировали 871 894 заразившихся коронавирусом (темпы прироста — 0,6 процента), из них почти 14,5 тысячи умерли, 669 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.