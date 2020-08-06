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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200806/1575433776.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
За сутки количество инфицированных COVID-19 практически не выросло в Подмосковье, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T11:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570710693_0:209:3245:2034_1400x0_80_0_0_5544a6e30e67cfc7e3826ecf47e74c64.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19

10:47 06.08.2020 (обновлено: 11:37 06.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповАвтомобиль скорой помощи у здания Федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА в Химках
Автомобиль скорой помощи у здания Федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА в Химках
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. За сутки количество инфицированных COVID-19 практически не выросло в Подмосковье, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.
Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, суточный прирост новых случаев COVID-19 там составил 0,2 процента.
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии
Вчера, 20:43Распространение нового коронавируса
Вирусолог назвал сроки второй волны коронавируса в России
В Москве, Республике Тыве, Карачаево-Черкесской Республике, Калужской, Брянской, Смоленской, Липецкой областях, а также в Забайкалье за сутки зафиксировали рост 0,3 процента.
Всего за последние сутки во всех 85 российских регионах выявили 5267 больных. Выздоровел 7331 человек, 116 скончались.
Накануне сообщалось о 5204 новых случаях. Таким образом, за весь период эпидемии в России зарегистрировали 871 894 заразившихся коронавирусом (темпы прироста — 0,6 процента), из них почти 14,5 тысячи умерли, 669 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
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