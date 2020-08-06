Соперник Лукашенко назвал Белоруссию "невкусной" для США

"Для США Беларусь все же очень далеко. Плюс у нас нет нефти, полезных ископаемых, здесь сильное российское влияние. Эту территорию "отжимать" неинтересно: она "невкусная", плюс уже под влиянием России, и идти здесь на конфликт США не нужно", - заявил Черечень в интервью РИА Новости.

При этом политик выразил недопонимание нынешним характером белорусско-российских отношений. "Беларусь всегда была для России младшим братом, который "стреляет" деньги. Я не понимаю, какая реальная польза для России от таких отношений. Как "буферная зона", возможный партнер для мировых игр… Явно выраженной пользы нет, а деньги, налоги из российского бюджета уходят на поддержку белорусской экономики. Зачем? Понимаю, если бы деньги шли на скупку земель здесь, производств, на лоббирование интересов, тогда бы логика была понятна", - сказал он.