https://ria.ru/20200806/1575433351.html
Соперник Лукашенко назвал Белоруссию "невкусной" для США
Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень считает, что США неинтересно "отжимать" Белоруссию у России. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T10:39
2020-08-06T11:07
сергей черечень
президентская кампания в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей черечень, президентская кампания в белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 6 авг – РИА Новости.
Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень
считает, что США неинтересно "отжимать" Белоруссию у России.
"Для США Беларусь все же очень далеко. Плюс у нас нет нефти, полезных ископаемых, здесь сильное российское влияние. Эту территорию "отжимать" неинтересно: она "невкусная", плюс уже под влиянием России, и идти здесь на конфликт США не нужно", - заявил Черечень в интервью РИА Новости.
В целом кандидат считает, что Белоруссия
должна "со всеми дружить, реализовывать взаимовыгодные проекты".
При этом политик выразил недопонимание нынешним характером белорусско-российских отношений. "Беларусь всегда была для России младшим братом, который "стреляет" деньги. Я не понимаю, какая реальная польза для России от таких отношений. Как "буферная зона", возможный партнер для мировых игр… Явно выраженной пользы нет, а деньги, налоги из российского бюджета уходят на поддержку белорусской экономики. Зачем? Понимаю, если бы деньги шли на скупку земель здесь, производств, на лоббирование интересов, тогда бы логика была понятна", - сказал он.
Черечень высказал мнение, что Белоруссия для РФ – "дотационное государство, нужное для поддержания высокой "стоимости бренда" России в геополитике".
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, 4 августа началось досрочное голосование. На пост президента претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко
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