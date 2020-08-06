https://ria.ru/20200806/1575433107.html
Соперник Лукашенко осудил возможные санкции против Минска из-за выборов
Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень заявил, что международному сообществу не следует вводить санкции против республики после выборов главы... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T10:34
2020-08-06T11:09
сергей черечень
президентская кампания в белоруссии
белоруссия
в мире
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей черечень, президентская кампания в белоруссии, белоруссия, в мире
МИНСК, 6 авг – РИА Новости.
Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень
заявил, что международному сообществу не следует вводить санкции против республики после выборов главы государства из-за и так тяжелой экономической ситуации.
"В нынешней ситуации мы смирились с тем, что есть. Я бы выступал против санкций, так как это скажется на обычных людях", - сказал Черечень в интервью РИА Новости.
По его словам, нельзя допустить, чтобы возможные санкции отразились на простых белорусах или на частном бизнесе. "Если в качестве ответа на эти выборы, допустим, вновь поднимут стоимость европейских виз, то это не санкции для страны, а для людей. Мы этого не должны допустить. Мы не должны допустить прекращения бизнес-контактов, исключения наших компаний из бизнес-цепочек", - сказал кандидат.
Политик подчеркнул, что на сегодняшний день выступает против санкций. "Потому что не представляю, как действующий президент будет выруливать ту экономическую ситуацию, которая складывается в стране. Наверное, он планирует, что Россия опять поможет. Если не поможет, то последуют протесты на фоне неудовлетворенностью именно экономическим аспектом политики властей", - заключил Черечень.
Выборы президента Белоруссии
назначены на 9 августа, 4 августа началось досрочное голосование. На пост президента претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко
. Выборы сопровождаются несанкционированными акциями протеста и задержаниями представителей оппозиции.