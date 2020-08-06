Соперник Лукашенко осудил возможные санкции против Минска из-за выборов

"В нынешней ситуации мы смирились с тем, что есть. Я бы выступал против санкций, так как это скажется на обычных людях", - сказал Черечень в интервью РИА Новости.

По его словам, нельзя допустить, чтобы возможные санкции отразились на простых белорусах или на частном бизнесе. "Если в качестве ответа на эти выборы, допустим, вновь поднимут стоимость европейских виз, то это не санкции для страны, а для людей. Мы этого не должны допустить. Мы не должны допустить прекращения бизнес-контактов, исключения наших компаний из бизнес-цепочек", - сказал кандидат.