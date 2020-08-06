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Соперник Лукашенко осудил возможные санкции против Минска из-за выборов
Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень заявил, что международному сообществу не следует вводить санкции против республики после выборов главы... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T11:09
сергей черечень
президентская кампания в белоруссии
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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сергей черечень, президентская кампания в белоруссии, белоруссия, в мире

Соперник Лукашенко осудил возможные санкции против Минска из-за выборов

10:34 06.08.2020 (обновлено: 11:09 06.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредвыборная агитация в Минске
Предвыборная агитация в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 6 авг – РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень заявил, что международному сообществу не следует вводить санкции против республики после выборов главы государства из-за и так тяжелой экономической ситуации.

"В нынешней ситуации мы смирились с тем, что есть. Я бы выступал против санкций, так как это скажется на обычных людях", - сказал Черечень в интервью РИА Новости.

По его словам, нельзя допустить, чтобы возможные санкции отразились на простых белорусах или на частном бизнесе. "Если в качестве ответа на эти выборы, допустим, вновь поднимут стоимость европейских виз, то это не санкции для страны, а для людей. Мы этого не должны допустить. Мы не должны допустить прекращения бизнес-контактов, исключения наших компаний из бизнес-цепочек", - сказал кандидат.
Политик подчеркнул, что на сегодняшний день выступает против санкций. "Потому что не представляю, как действующий президент будет выруливать ту экономическую ситуацию, которая складывается в стране. Наверное, он планирует, что Россия опять поможет. Если не поможет, то последуют протесты на фоне неудовлетворенностью именно экономическим аспектом политики властей", - заключил Черечень.
Кандидат на пост президента Белоруссии Сергей Черечень
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Кандидат в президенты Белоруссии назвал условие смены власти в стране
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, 4 августа началось досрочное голосование. На пост президента претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко. Выборы сопровождаются несанкционированными акциями протеста и задержаниями представителей оппозиции.
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Сергей ЧереченьПрезидентская кампания в БелоруссииБелоруссияВ мире
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