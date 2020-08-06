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Соперник Лукашенко призвал власти отреагировать на настроения в обществе
Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень заявил, что власти должны отреагировать на протестные настроения в обществе, проявившиеся в ходе избирательной... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T11:07
сергей черечень
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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сергей черечень, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Соперник Лукашенко призвал власти отреагировать на настроения в обществе

10:30 06.08.2020 (обновлено: 11:07 06.08.2020)
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© РИА Новости / Руслан КривобокМинск
Минск
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Минск. Архивное фото
МИНСК, 6 авг – РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень заявил, что власти должны отреагировать на протестные настроения в обществе, проявившиеся в ходе избирательной кампании, и пойти на экономические реформы, иначе очередной президентский срок Александр Лукашенко не продержится.
"Если президент не примет экстренных мер по изменению ситуации, то он не продержится пятилетку", - сказал Черечень РИА Новости.
Политик уточнил, что речь идет о реформах в экономике. "Сейчас обычных людей политика не интересует. Последние соцопросы показывают, что политика и политические структуры вызывают отторжение у большинства. Нам в первую очередь необходимо перезапустить экономику. Поэтому в моей предвыборной программе большой блок посвящен именно экономике", - сказал кандидат.
Он пояснил, что "сейчас госсектор огромный, а частный не развивается, ущемляется, его деятельность зарегулирована". "Нет баланса. В госсекторе нет денег, но частники должны с ним работать, и неплатежи от госсектора негативно влияют на финансовое состояние частного бизнеса. И пока будет такая ситуация, мы будем несамостоятельной страной, будем зависеть от соседей, которые нас дотируют, – в данном случае от России", - заявил Черечень.
Кандидат на пост президента Белоруссии Сергей Черечень
10:18
Кандидат в президенты Белоруссии назвал условие смены власти в стране
Кандидат считает, что в ходе нынешних президентских выборов, несмотря на ожидаемое сохранение поста за Александром Лукашенко, кампанию не следует бойкотировать. "Люди должны прийти на выборы и проголосовать, показать действующему президенту, что много людей, не согласных с его нынешней политикой, что нам необходим пакет реформ, движение страны вперед, что застой не устраивает", - сказал Черечень.
Он предположил, что Лукашенко и его окружение это видят, "его советники говорят, что что-то надо делать". "Они понимают, что если ранее они могли ничего не делать, все сходило с рук, то сейчас подросло новое поколение, которое не помнит те времена, когда был дефицит, купоны, километровые очереди за колбасой, оно видит другое общество вокруг, готово выходить на улицу и отстаивать свои права, чего не было раньше", - продолжил политик.
Черечень также отметил, что в ходе нынешней избирательной кампании заявил о создании бизнес-ассоциации, которую будет развивать после выборов. Она выработает конкретные развернутые предложения, что и в какой последовательности необходимо сделать. "Как бизнес-ассоциация и как политическая партия (Белорусская социал-демократическая "Грамада" - ред.) мы будем добиваться внедрения этих рекомендаций. Мы должны настоять на своей точке зрения (о необходимости) реализовать эти реформы. Думаю, после выборов к нам будут прислушиваться", - сказал Черечень, отметив готовность к диалогу с властью.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, 4 августа началось досрочное голосование. На пост президента претендуют пять человек, включая действующего главу государства Лукашенко.
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