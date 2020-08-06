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Кандидат в президенты Белоруссии назвал условие смены власти в стране
Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень заявил, что результаты выборов 9 августа в стране предопределены, возможные протесты их исход не изменят: для... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T11:54
сергей черечень
президентская кампания в белоруссии
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200806/1575429570.html
Достали!!!!! То Украина, теперь Белоруссия! Сами себе выращивали проблемы на протяжении десятилетий. Вырастили.....
18
Давай Черечень, веди людей на баррикады! А если не можешь, то и не лезь никуда.
16
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белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
сергей черечень, президентская кампания в белоруссии, белоруссия, в мире

Кандидат в президенты Белоруссии назвал условие смены власти в стране

10:18 06.08.2020 (обновлено: 11:54 06.08.2020)
3723
© Фото : предоставлено штабом кандидатаКандидат на пост президента Белоруссии Сергей Черечень
Кандидат на пост президента Белоруссии Сергей Черечень
© Фото : предоставлено штабом кандидата
Кандидат на пост президента Белоруссии Сергей Черечень. Архивное фото
МИНСК, 6 авг – РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень заявил, что результаты выборов 9 августа в стране предопределены, возможные протесты их исход не изменят: для смены власти необходимо международное давление.
"Из того развития ситуации, которое мы видим, можно сказать, что "площадь" не спасет", - заявил Черечень в интервью РИА Новости.
По его мнению, "фактически" исход выборов предопределен. "Но мы все равно будем идти в этой кампании до конца, чтобы показать людям, что есть альтернатива, есть команды, штабы, которые будут продолжать бороться за реформы и за изменения в стране. Для меня и моей команды это важно. Да, мы проиграли эту битву, но это не значит, что мы проиграли всю войну", - сказал Черечень.
Кандидат добавил, что его команда остается в политике как партия (Белорусская социал-демократическая "Грамада" - ред.) и дополнительно формирует бизнес-ассоциацию для продвижения экономических реформ в стране. "Если не будем заниматься экономикой, у нас будет провальный бюджет, мы будем сильно зависеть от России, как и зависели все эти годы. А нам надо научиться зарабатывать деньги и отстраивать страну, и ради этого мы готовы работать и рисковать дальше", - отметил политик.
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Он признал, что уже начал работу на будущую президентскую кампанию, которая состоится через пять лет. "Да, я не отрицаю. Мы будем активно принимать участие в жизни страны в ближайшие пять лет. У нашей партии еще будет кампания по местным выборам и парламентским. И будут президентские выборы в 2025 году, в которых мы будем принимать участие, но уже с серьезным бэкграундом и, надеюсь, с поддержкой международного сообщества", - отметил Черечень.
Политик добавил, что "для победы в авторитарном режиме внутренних сил недостаточно". "Должна быть еще и поддержка извне, должны быть сильные команды внутри страны", - подчеркнул кандидат.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, 4 августа началось досрочное голосование. На пост президента претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.
Читайте полный текст интервью >>>
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Сергей ЧереченьПрезидентская кампания в БелоруссииБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Достали!!!!! То Украина, теперь Белоруссия! Сами себе выращивали проблемы на протяжении десятилетий. Вырастили.....
6 августа, 10:27
Егор Панкратов
6000012
Давай Черечень, веди людей на баррикады! А если не можешь, то и не лезь никуда.
6 августа, 10:30
Арсений Новиков
3300010
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