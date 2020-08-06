Кандидат в президенты Белоруссии назвал условие смены власти в стране

МИНСК, 6 авг – РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень заявил, что результаты выборов 9 августа в стране предопределены, возможные протесты их исход не изменят: для смены власти необходимо международное давление.

"Из того развития ситуации, которое мы видим, можно сказать, что "площадь" не спасет", - заявил Черечень в интервью РИА Новости.

По его мнению, "фактически" исход выборов предопределен. "Но мы все равно будем идти в этой кампании до конца, чтобы показать людям, что есть альтернатива, есть команды, штабы, которые будут продолжать бороться за реформы и за изменения в стране. Для меня и моей команды это важно. Да, мы проиграли эту битву, но это не значит, что мы проиграли всю войну", - сказал Черечень.

Кандидат добавил, что его команда остается в политике как партия (Белорусская социал-демократическая "Грамада" - ред.) и дополнительно формирует бизнес-ассоциацию для продвижения экономических реформ в стране. "Если не будем заниматься экономикой, у нас будет провальный бюджет, мы будем сильно зависеть от России, как и зависели все эти годы. А нам надо научиться зарабатывать деньги и отстраивать страну, и ради этого мы готовы работать и рисковать дальше", - отметил политик.

Он признал, что уже начал работу на будущую президентскую кампанию, которая состоится через пять лет. "Да, я не отрицаю. Мы будем активно принимать участие в жизни страны в ближайшие пять лет. У нашей партии еще будет кампания по местным выборам и парламентским. И будут президентские выборы в 2025 году, в которых мы будем принимать участие, но уже с серьезным бэкграундом и, надеюсь, с поддержкой международного сообщества", - отметил Черечень.

Политик добавил, что "для победы в авторитарном режиме внутренних сил недостаточно". "Должна быть еще и поддержка извне, должны быть сильные команды внутри страны", - подчеркнул кандидат.