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Соперник Лукашенко назвал возможную цель задержания россиян в Белоруссии
Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень сообщил, что не верит в заявления о намерении задержанных под Минском россиян свергнуть власть в республике,... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T11:07
задержание россиян под минском
сергей черечень
александр лукашенко
дмитрий песков
минск
белоруссия
в мире
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Правильно говорит!
64
Более ту пой идеи, что Россия хочет сместить Лукашенко и придумать трудно.
42
10
минск
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575148975_83:0:839:425_1400x0_80_0_0_aaf902d8bb4dd74c87bd7e9332d28bac.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
задержание россиян под минском, сергей черечень, александр лукашенко, дмитрий песков, минск, белоруссия, в мире

Соперник Лукашенко назвал возможную цель задержания россиян в Белоруссии

10:14 06.08.2020 (обновлено: 11:07 06.08.2020)
10743
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
МИНСК, 6 авг – РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень сообщил, что не верит в заявления о намерении задержанных под Минском россиян свергнуть власть в республике, считает, что руководство страны раздуло международный скандал для ужесточения контроля за акциями протеста.
Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются "боевиками" частной военной компании. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
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"Мне кажется, что власти очень повезло, что у нас появились какие-то транзитчики. Не думаю, что они ехали к нам свергать режим", - сказал Черечень в интервью РИА Новости.
Он считает, что история с задержанными под Минском россиянами, которых подозревают в организации массовых беспорядков, вписывается в контекст президентской избирательной кампании. "Думаю, власти раздули международный скандал, чтобы ужесточить контроль за проведением массовых мероприятий", - заявил кандидат в президенты.
По его словам, "эта ситуация может использоваться как основание для усиления контроля за мирными акциями и для их оправдания перед белорусским обществом и мировым сообществом". "Можно чуть ли не войска вводить, ограждать зону проведения митингов БТРами… Это и подготовка к возможной "площади" (возможной акции протеста после выборов – ред.) в том числе", - сказал собеседник агентства.
При этом он считает, что власти не будут вводить чрезвычайное положение и выборы не отменят. "Зачем их отменять и затягивать? Это ухудшит ситуацию, потому что настроения в обществе накаляются", - заявил Черечень.
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Политик также не ожидает, что в итоге из-за истории с задержанными россиянами будет конфликт с Россией. "Он бы был, если бы, действительно, какие-то бандформирования хотели провести здесь переворот, и белорусские власти об этом узнали. Тогда бы можно было говорить о конфликте между руководствами двух стран. Не думаю, что в итоге будет какой-то накал в двусторонних отношениях", - заключил Черечень.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Российский президент Владимир Путин и члены Совбеза, как уточнял Песков, рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, 4 августа началось досрочное голосование. На пост президента претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.
Читайте полный текст интервью >>>
10834148
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Задержание россиян под МинскомСергей ЧереченьАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Правильно говорит!
6 августа, 10:16
Егор Панкратов
28100035
Более ту пой идеи, что Россия хочет сместить Лукашенко и придумать трудно.
6 августа, 10:44
vv dok
25000017
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