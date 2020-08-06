https://ria.ru/20200806/1575431919.html
Черечень заявил, что Минску не следует выходить из союза с Россией
Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень заявил, что республика пока не должна выходить из договора о Союзном государстве с Россией, но в перспективе... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T10:09
2020-08-06T11:07
президентская кампания в белоруссии
сергей черечень
россия
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575399648_0:152:3072:1880_1400x0_80_0_0_ceea766dadb1fc7984551c9e930c36ed.jpg
https://ria.ru/20200805/1575384755.html
https://ria.ru/20200730/1575153388.html
Арсений Новиков
Пошли на фиг перевёртыши!!!!
22
Егор Панкратов
Идите в след за Украиной куда хотите, только от России отвалите, нахлебники блин не благодарные!
18
5
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575399648_0:152:3072:1880_1400x0_80_0_0_ceea766dadb1fc7984551c9e930c36ed.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575399648_101:0:2832:2048_1400x0_80_0_0_331bbce07968f17d7538df5c0385aa57.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575399648_607:0:2655:2048_1400x0_80_0_0_3ac3588387707ccc6ba9c5703f556cb0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президентская кампания в белоруссии, сергей черечень, россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире