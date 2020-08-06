Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200806/1575431919.html
Черечень заявил, что Минску не следует выходить из союза с Россией
Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень заявил, что республика пока не должна выходить из договора о Союзном государстве с Россией, но в перспективе... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T11:07
президентская кампания в белоруссии
сергей черечень
россия
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575399648_0:152:3072:1880_1400x0_80_0_0_ceea766dadb1fc7984551c9e930c36ed.jpg
https://ria.ru/20200805/1575384755.html
https://ria.ru/20200730/1575153388.html
Пошли на фиг перевёртыши!!!!
22
Идите в след за Украиной куда хотите, только от России отвалите, нахлебники блин не благодарные!
18
5
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575399648_0:152:3072:1880_1400x0_80_0_0_ceea766dadb1fc7984551c9e930c36ed.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575399648_101:0:2832:2048_1400x0_80_0_0_331bbce07968f17d7538df5c0385aa57.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575399648_607:0:2655:2048_1400x0_80_0_0_3ac3588387707ccc6ba9c5703f556cb0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
президентская кампания в белоруссии, сергей черечень, россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Черечень заявил, что Минску не следует выходить из союза с Россией

10:09 06.08.2020 (обновлено: 11:07 06.08.2020)
1528
© Фото : предоставлено штабом кандидатаКандидат на пост президента Белоруссии Сергей Черечень
Кандидат на пост президента Белоруссии Сергей Черечень
© Фото : предоставлено штабом кандидата
МИНСК, 6 авг – РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень заявил, что республика пока не должна выходить из договора о Союзном государстве с Россией, но в перспективе это возможно.
"Сейчас мы очень экономически завязаны на России, и выход сейчас из союзного договора обернется неизгладимыми последствиями для и так уставшей Беларуси", - заявил Черечень в интервью РИА Новости.
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев
Вчера, 10:06
Соперник Лукашенко призвал пересмотреть союзный договор с Россией
Вместе с тем он добавил, что для обеспечения статуса нейтральной страны в перспективе целесообразно будет выйти из союзного договора с Россией. "Но не очень быстро", - уточнил политик.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, 4 августа началось досрочное голосование. На пост президента претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.
Читайте полный текст интервью >>
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
30 июля, 11:27
Черечень: совбез Белоруссии опасается прибытия групп для провокаций
3230421
Обсудить 5
Президентская кампания в БелоруссииСергей ЧереченьРоссияАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Пошли на фиг перевёртыши!!!!
6 августа, 10:24
Арсений Новиков
7000015
Идите в след за Украиной куда хотите, только от России отвалите, нахлебники блин не благодарные!
6 августа, 10:25
Егор Панкратов
5100012
Рекомендуем
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Зеленский обсудил с Лукашенко экстрадицию задержанных россиян
Кандидат на пост президента Белоруссии Сергей Черечень
Кандидат в президенты Белоруссии выступил против членства в НАТО и ОДКБ
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Соперник Лукашенко назвал возможную цель задержания россиян в Белоруссии
Фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин
Глава СЖР объяснил, почему невозможно наказать виновных в гибели Стенина
Стейк из баранины
Кусок мяса "ожил" на разделочной доске и шокировал пользователей Сети
Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске
Медведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться
Кандидат на пост президента Белоруссии Сергей Черечень
Кандидат в президенты Белоруссии назвал условие смены власти в стране
Леонид Кравчук
Крымские татары ответили на заявления Кравчука о полуострове
Флаги России и Белоруссии на капоте автомобиля
Соперник Лукашенко увидел угрозу суверенитету Белоруссии от России
Адвокат Ефремова отрицает, что найденные в машине наркотики принадлежали обвиняемому
Адвокат Ефремова отреагировал на результаты экспертиз
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем
Лукашенко рассказал об оппозиционных настроениях сына
Спортсменка, телеведущая Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева рассказала, сколько ей нужно денег для "спокойной" жизни
Предвыборная агитация в Минске
Соперник Лукашенко осудил возможные санкции против Минска из-за выборов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
Лукашенко предположил, кто может вести гибридную войну против Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
Лукашенко заявил о задержании людей с американскими паспортами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:38Эксперт назвал три возможные причины мощного взрыва в Бейруте
15:34Юрист прокомментировал отмену международных рейсов "Аэрофлота"
15:31В Египте два человека погибли при крушении частного самолета
15:30В Швейцарии отменили десятидневный карантин для россиян
15:27Роспотребнадзор рассказал о состоянии тестирующих вакцину "Вектора"
15:26Ефремову показали видеоролики, на которых он ходит пьяный после ДТП
15:24Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания
15:18Адвокат Ефремова устроил в суде перепалку с защитницей потерпевших
15:16В МИД заявили, что Вашингтон продолжает курс на очернение России
15:16Соперник Лукашенко призвал писать "добрые открытки" членам избиркомов
15:14Участник "Уральских пельменей" пожаловался на безденежье
15:09В штабе Тихановской заявили, что им не дают провести митинги
15:08Полевой госпиталь МЧС начал прием пострадавших в Бейруте
15:07В бундестаге оценили шансы иска экологов против "Северного потока — 2"
15:05Белорусы поняли, что "могут потерять" страну, заявил Лукашенко
15:04В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса
14:58"Всегда приятно". Адвокат рассказал о "психологическом ударе" по Пашаеву
14:58В МИД оценили планы Госдепа платить за данные о "вмешательстве в выборы"
14:49Украину обвинили в нарушении Конвенции о запрете противопехотных мин
14:41Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Абхазией
Лента новостейМолния