Черечень заявил, что Минску не следует выходить из союза с Россией

"Сейчас мы очень экономически завязаны на России, и выход сейчас из союзного договора обернется неизгладимыми последствиями для и так уставшей Беларуси", - заявил Черечень в интервью РИА Новости.

Вместе с тем он добавил, что для обеспечения статуса нейтральной страны в перспективе целесообразно будет выйти из союзного договора с Россией. "Но не очень быстро", - уточнил политик.