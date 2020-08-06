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Против главы отделения ПФР по Сахалину возбудили новое дело
Арестованный по делу о взятке глава отделения Пенсионного фонда России по Сахалинской области подозревается также в злоупотреблении полномочиями, в результате... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T10:17
следственный комитет россии (ск рф)
пенсионный фонд рф
сахалинская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
следственный комитет россии (ск рф), пенсионный фонд рф, сахалинская область, происшествия

Против главы отделения ПФР по Сахалину возбудили новое дело

10:08 06.08.2020 (обновлено: 10:17 06.08.2020)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг – РИА Новости. Арестованный по делу о взятке глава отделения Пенсионного фонда России по Сахалинской области подозревается также в злоупотреблении полномочиями, в результате которых ПФР причинен ущерб в 29 миллионов рублей, сообщает СК РФ.
Руководитель сахалинского отделения ПФР Денис Мазур в июне был заключен под стражу по делу о получении взятки. По версии следствия, в начале декабря 2019 года с индивидуальным предпринимателем был заключен контракт на поставку двух кондиционеров, а также их монтаж и пуско-наладку в здании отделения. Хотя оборудование оказалось не соответствующим техническим требованиям, заказчик решил подписать акт выполненных работ за взятку в 100 тысяч рублей. Позже он получил эту сумму через посредника — главного специалиста-эксперта сахалинского отделения ПФР.
По данным СК, расследование данного уголовного дела о взятке еще не завершено. "Кроме того... отделом по расследованию особо важных дел в отношении вышеуказанного обвиняемого возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с апреля по июль 2017 года обвиняемый договорился со знакомым предпринимателем о том, что тот купит недвижимость в Холмске для размещения сотрудников и обслуживания клиентов местного управления ПФР на основании договоров аренды на общую сумму примерно 20 миллионов рублей. Обвиняемый написал заместителю председателя правления ПФР о согласовании площади и цены аренды, умышленно не сообщив о возможности покупки этой недвижимости.
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С декабря 2017 года по 31 июля 2020 года ПФР России перевел за аренду акционерному обществу, интересы которого представлял предприниматель, более 102 миллионов рублей, что на 74 миллиона рублей больше стоимости арендованного здания и на 29 миллионов рублей больше стоимости расположенных в нем помещений.
"Таким образом, обвиняемый, действуя вопреки интересам службы из корыстной и иной личной заинтересованности с целью необоснованного обогащения индивидуального предпринимателя, злоупотребил своими служебными полномочиями, в результате чего ПФР причинен… ущерб на сумму не менее 29 миллионов рублей, а также создал обязательства для выплаты арендных платежей на сумму более 51 миллионов рублей до 31 декабря 2021 года в пользу индивидуального предпринимателя", - сообщает СК.
1102001
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Следственный комитет России (СК РФ)Пенсионный фонд РФСахалинская областьПроисшествия
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