Кандидат в президенты Белоруссии выступил против членства в НАТО и ОДКБ

"Даже сейчас в конституции у нас прописан нейтралитет, ни в каких военных конфликтах и блоках мы не участвуем. Наше членство в ОКДБ уже сегодня противоречит с основным законом", - заявил Черечень в интервью РИА Новости.

"Плюс мы не собираемся ни с кем воевать, мы - маленькая страна, находимся между молотом и наковальней. Есть два гиганта – Россия и ЕС, две военные махины. Если кто-то из них захочет на нас надавить, мы не сможем сопротивляться. Нам и армия большая не нужна по этой причине: наши силы все равно будут несоизмеримо малы", - сказал кандидат. По его словам, "как внутренний сдерживающий фактор большая армия (Белоруссии – ред.) тоже не будет нужна, потому что при смене власти, при демократизации процессов в обществе не нужно будет делать ставку на силовое удержание власти".