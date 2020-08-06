Россияне рассказали об отношении к досрочному выходу на пенсию

Прохожие на одной из улиц в Москве

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Менее трети россиян хотели бы выйти на пенсию до 55 лет, свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом "Работа.ру" и НПФ Сбербанка.

Отмечается, что раньше срока завершить трудовую деятельность хотел бы 31 процент опрошенных – 39 процентов женщин и только 23 процента мужчин.

Среди респондентов, которые не желают выходить на пенсию раньше положенного, 11 процентов хотели бы продолжать работать и после 70 лет (14 процентов мужчин и семь процентов женщин).