https://ria.ru/20200806/1575431412.html
Россияне рассказали об отношении к досрочному выходу на пенсию
Менее трети россиян хотели бы выйти на пенсию до 55 лет, свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом "Работа.ру" и НПФ Сбербанка. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T09:50
2020-08-06T11:44
россия
общество
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https://ria.ru/20200731/1575234482.html
Ярослав Погодин
Согласен. Вообще для мужчины выход на пенсию довольно унизителен, если ты в порядке
191
Егор Панкратов
Верните пенсионный возраст назад!!!!!!
183
44
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572642113_0:138:2639:1622_1400x0_80_0_0_03f15ce0a13054279dcf1683304aff34.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Менее трети россиян хотели бы выйти на пенсию до 55 лет, свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом "Работа.ру" и НПФ Сбербанка.
Отмечается, что раньше срока завершить трудовую деятельность хотел бы 31 процент опрошенных – 39 процентов женщин и только 23 процента мужчин.
Среди респондентов, которые не желают выходить на пенсию раньше положенного, 11 процентов хотели бы продолжать работать и после 70 лет (14 процентов мужчин и семь процентов женщин).
При этом 80 процентов участников исследования отметили, что причиной, по которой они не могут позволить себе ранний выход на пенсию, является отсутствие сбережений. Почти половина опрошенных призналась, что не предпринимают никаких мер для того, чтобы уйти с работы в более молодом возрасте.