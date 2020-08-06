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Россияне рассказали об отношении к досрочному выходу на пенсию
Менее трети россиян хотели бы выйти на пенсию до 55 лет, свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом "Работа.ру" и НПФ Сбербанка. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T11:44
россия
общество
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https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572642113_0:138:2639:1622_1400x0_80_0_0_03f15ce0a13054279dcf1683304aff34.jpg
https://ria.ru/20200731/1575234482.html
Согласен. Вообще для мужчины выход на пенсию довольно унизителен, если ты в порядке
191
Верните пенсионный возраст назад!!!!!!
183
44
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572642113_0:138:2639:1622_1400x0_80_0_0_03f15ce0a13054279dcf1683304aff34.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, общество

Россияне рассказали об отношении к досрочному выходу на пенсию

09:50 06.08.2020 (обновлено: 11:44 06.08.2020)
32282
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрохожие на одной из улиц в Москве
Прохожие на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Менее трети россиян хотели бы выйти на пенсию до 55 лет, свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом "Работа.ру" и НПФ Сбербанка.
Отмечается, что раньше срока завершить трудовую деятельность хотел бы 31 процент опрошенных – 39 процентов женщин и только 23 процента мужчин.
Среди респондентов, которые не желают выходить на пенсию раньше положенного, 11 процентов хотели бы продолжать работать и после 70 лет (14 процентов мужчин и семь процентов женщин).
При этом 80 процентов участников исследования отметили, что причиной, по которой они не могут позволить себе ранний выход на пенсию, является отсутствие сбережений. Почти половина опрошенных призналась, что не предпринимают никаких мер для того, чтобы уйти с работы в более молодом возрасте.
Выдача пенсий
31 июля, 18:18
В России вырастут пенсии работающих пенсионеров
4791028757
Обсудить 44
РоссияОбщество
Популярные комментарии
Согласен. Вообще для мужчины выход на пенсию довольно унизителен, если ты в порядке
6 августа, 09:55
Ярослав Погодин
2633224133
Верните пенсионный возраст назад!!!!!!
6 августа, 10:00
Егор Панкратов
16853115
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