"Как будешь выглядеть в старости?" Сделать татуировку и не пожалеть

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ЯсноПонятно «Как будешь выглядеть в старости?» Сделать татуировку и не пожалеть

Ласточка на руке — как символ пересечения экватора, имя на предплечье — как знак вечной любви, а иероглифы на спине — как дань моде. А ещё волки, цветы, драконы… Потому что просто красиво. У татуировки обязательно должен быть смысл? Стыдно ли делать себе такую же, как у знакомого? И как найти мастера, который точно не набьет партак?