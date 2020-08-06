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"Аэрофлот" отменил несколько международных рейсов в августе
Авиакомпания "Аэрофлот" объявила об отмене в августе нескольких рейсов в страны, которые еще не открыли границы из-за пандемии. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T14:15
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А срок действия виз продлить никто не желает? Люди оформили визы под отпуска, и теперь все коту под хвост!
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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"Аэрофлот" отменил несколько международных рейсов в августе

09:26 06.08.2020 (обновлено: 14:15 06.08.2020)
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© РИА Новости / Андрей СтанавовПассажирский самолет Boeing 737-800 компании "Аэрофлот"
Пассажирский самолет Boeing 737-800 компании Аэрофлот
© РИА Новости / Андрей Станавов
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" объявила об отмене в августе нескольких рейсов в страны, которые еще не открыли границы из-за пандемии.
Купленные до 1 мая билеты с датой полета до 31 августа можно обменять на ваучер или деньги.
Пассажиры у электронного табло в терминале B аэропорта Шереметьево
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Речь идет об отмене рейсов почти в 90 городов стран ближнего и дальнего зарубежья, европейских и азиатских государств, а также Соединенных Штатов Америки.
Ограничения сохранятся до 31 августа. Ранее Россия возобновила авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Популярные комментарии
Есть такой интересный сайт - флайтрадар24, так вот, если посмотреть на него - то весь мир летает, везде все в порядке и только у нас какая-то мнимая борьба с коронавирусом. Опять особый путь. Мне это напоминает мировой финансовый кризис 2008 года, когда нам рассказывали, что дикий рост цен и инфляция - это нормально, так у всех, однако, приезжаешь зарубеж - они глаза округляют - какой мировой кризис, о чем вы? Наша проблема в том, что у власти находятся не самые одаренные люди страны.
6 августа, 12:34
МНМихаил Николанко
30001011
А срок действия виз продлить никто не желает? Люди оформили визы под отпуска, и теперь все коту под хвост!
6 августа, 10:05
ААнтивирус
2320112
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