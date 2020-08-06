https://ria.ru/20200806/1575430763.html
"Аэрофлот" отменил несколько международных рейсов в августе
Авиакомпания "Аэрофлот" объявила об отмене в августе нескольких рейсов в страны, которые еще не открыли границы из-за пандемии. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T09:26
2020-08-06T14:15
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https://ria.ru/20200729/1575111610.html
Михаил Николанко
Есть такой интересный сайт - флайтрадар24, так вот, если посмотреть на него - то весь мир летает, везде все в порядке и только у нас какая-то мнимая борьба с коронавирусом. Опять особый путь. Мне это напоминает мировой финансовый кризис 2008 года, когда нам рассказывали, что дикий рост цен и инфляция - это нормально, так у всех, однако, приезжаешь зарубеж - они глаза округляют - какой мировой кризис, о чем вы? Наша проблема в том, что у власти находятся не самые одаренные люди страны.
42
Антивирус
А срок действия виз продлить никто не желает? Люди оформили визы под отпуска, и теперь все коту под хвост!
29
14
лос-анджелес
салоники
венеция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569355332_0:120:3072:1848_1400x0_80_0_0_4d4d01177b85be97a1e52f9e3084b078.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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