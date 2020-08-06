"Аэрофлот" отменил несколько международных рейсов в августе

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Авиакомпания " Авиакомпания " Аэрофлот " объявила об отмене в августе нескольких рейсов в страны, которые еще не открыли границы из-за пандемии.

Купленные до 1 мая билеты с датой полета до 31 августа можно обменять на ваучер или деньги.

Речь идет об отмене рейсов почти в 90 городов стран ближнего и дальнего зарубежья, европейских и азиатских государств, а также Соединенных Штатов Америки.

Ограничения сохранятся до 31 августа. Ранее Россия возобновила авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.