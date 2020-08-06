https://ria.ru/20200806/1575430472.html
Третий самолет МЧС с российской помощью прибыл в Бейрут
Третий самолет МЧС с российской помощью и специалистами приземлился в Бейруте, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T09:20
2020-08-06T09:33
взрыв в бейруте
центроспас
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
бейрут
в мире
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https://ria.ru/20200805/1575417245.html
Олег Жайворонок
Кому угодно но только не гражданам россии !
24
5
бейрут
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575430274_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_c141b4d44e65c9aa2f13d4662a47fdef.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв в бейруте, центроспас, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бейрут, в мире