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Третий самолет МЧС с российской помощью прибыл в Бейрут
Третий самолет МЧС с российской помощью и специалистами приземлился в Бейруте, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T09:33
взрыв в бейруте
центроспас
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
бейрут
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353
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взрыв в бейруте, центроспас, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бейрут, в мире

Третий самолет МЧС с российской помощью прибыл в Бейрут

09:20 06.08.2020 (обновлено: 09:33 06.08.2020)
11460
© Фото : МЧС РФСамолет ИЛ-76 МЧС РФ с российской помощью в аэропорту Бейрута
Самолет ИЛ-76 МЧС РФ с российской помощью в аэропорту Бейрута
© Фото : МЧС РФ
Самолет ИЛ-76 МЧС РФ с российской помощью в аэропорту Бейрута
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Третий самолет МЧС с российской помощью и специалистами приземлился в Бейруте, сообщает пресс-служба ведомства.
"В 8.04 самолет приземлился в Бейруте", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что МЧС РФ направит в Бейрут пять самолетов с аэромобильным госпиталем, врачами, спасателями аэромобильного отряда "Центроспас" и лабораторией Роспотребнадзора для выявления коронавирусной инфекции COVID-19. В ведомстве отметили, что все специалисты укомплектованы специальными костюмами и средствами защиты с учетом эпидемиологической обстановки по COVID-19.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Как сообщили власти, причиной стало ненадлежащее хранение 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры – половина зданий города получила повреждения, больницы переполнены пострадавшими. По последним данным, 135 человек погибли и около 5 тысяч пострадали, многие считаются без вести пропавшими.
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Взрыв в БейрутеЦентроспасФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БейрутВ мире
Популярные комментарии
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6 августа, 10:23
Олег Жайворонок
1900005
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