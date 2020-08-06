Третий самолет МЧС с российской помощью прибыл в Бейрут

"В 8.04 самолет приземлился в Бейруте", - говорится в сообщении.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Как сообщили власти, причиной стало ненадлежащее хранение 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры – половина зданий города получила повреждения, больницы переполнены пострадавшими. По последним данным, 135 человек погибли и около 5 тысяч пострадали, многие считаются без вести пропавшими.