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https://ria.ru/20200806/1575429526.html
Google заблокировал около 90 YouTube-каналов, связанных с Россией
Компания Google с апреля по июнь заблокировала более 2,5 тысячи каналов на YouTube, связанных с Китаем и РФ, в рамках борьбы с дезинформацией, сообщается в... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T08:56
youtube
google
китай
сирия
сша
в мире
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https://ria.ru/20200729/1575076487.html
Зато те каналы которые всякий бред и фейки о России несут спокойно и дальше работают. Свобода слова она такая
12
Свобода слова, плюрализм мнений? Нет, не слышал. Доклад по пропаганде госдеп, говорите, выпустил)))
11
10
китай
сирия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/145964/49/1459644925_0:164:3032:1869_1400x0_80_0_0_195f5215af316fe526757c6193c021de.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/145964/49/1459644925_161:0:2869:2031_1400x0_80_0_0_dc9d07a59a25f437ad6d553ba2babc42.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
youtube, google, китай, сирия, сша, в мире

Google заблокировал около 90 YouTube-каналов, связанных с Россией

08:56 06.08.2020
2759
© AP Photo / Paul SakumaШтаб-квартира Google
Штаб-квартира Google
© AP Photo / Paul Sakuma
Штаб-квартира Google. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Компания Google с апреля по июнь заблокировала более 2,5 тысячи каналов на YouTube, связанных с Китаем и РФ, в рамках борьбы с дезинформацией, сообщается в блоге Google.
Компания сообщила, что за три месяца заблокировала 2596 каналов, "связанных с Китаем", отмечается, что большая их часть публиковала "спам и неполитический контент", однако присутствовал и политический контент, в том числе материалы, связанные с борьбой с COVID-19 в США и протестах против расовой дискриминации.
За тот же период заблокированы около 90 каналов, связанных с Россией. Часть публиковала информацию на русском и английском о ЕС, Литве, Украине и США, другие - на русском, немецком и фарси о России и Сирии и реакции США на COVID-19, а также информацию о внутренней политике РФ и международных вопросах, говорится в сообщении.
Также были заблокированы около 20 каналов, связанных с Ираном.
Логотип компании Google
29 июля, 02:20
Эксперт дал советы, как защититься от слежки со стороны Google
1271112151
Обсудить 10
YouTubeGoogleКитайСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
Зато те каналы которые всякий бред и фейки о России несут спокойно и дальше работают. Свобода слова она такая
6 августа, 09:50
Король Фей
1100001
Свобода слова, плюрализм мнений? Нет, не слышал. Доклад по пропаганде госдеп, говорите, выпустил)))
6 августа, 09:13
АКАндрей К
1100000
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