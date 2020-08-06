https://ria.ru/20200806/1575429526.html
Google заблокировал около 90 YouTube-каналов, связанных с Россией
Компания Google с апреля по июнь заблокировала более 2,5 тысячи каналов на YouTube, связанных с Китаем и РФ, в рамках борьбы с дезинформацией, сообщается в... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T08:56
2020-08-06T08:56
youtube
google
китай
сирия
сша
в мире
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https://ria.ru/20200729/1575076487.html
Король Фей
Зато те каналы которые всякий бред и фейки о России несут спокойно и дальше работают. Свобода слова она такая
12
Андрей К
Свобода слова, плюрализм мнений? Нет, не слышал. Доклад по пропаганде госдеп, говорите, выпустил)))
11
10
китай
сирия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/145964/49/1459644925_0:164:3032:1869_1400x0_80_0_0_195f5215af316fe526757c6193c021de.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
youtube, google, китай, сирия, сша, в мире