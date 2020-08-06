Ранее сообщалось, что МЧС РФ направит в Бейрут пять самолетов с аэромобильным госпиталем, врачами, спасателями аэромобильного отряда "Центроспас" и лабораторией Роспотребнадзора для выявления коронавирусной инфекции COVID-19. В ведомстве отметили, что все специалисты укомплектованы специальными костюмами и средствами защиты с учетом эпидемиологической обстановки по COVID-19.
https://ria.ru/20200806/1575429243.html
Четвертый самолет МЧС с российской помощью вылетел в Бейрут
Четвертый самолет МЧС с российской помощью и специалистами вылетел в Бейрут, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T08:44
2020-08-06T09:32
взрыв в бейруте
центроспас
ил-76
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
бейрут
общество
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бейрут
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв в бейруте, центроспас, ил-76, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бейрут, общество
Четвертый самолет МЧС с российской помощью вылетел в Бейрут
08:44 06.08.2020 (обновлено: 09:32 06.08.2020)
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© Фото : МЧС РФСамолет ИЛ-76 МЧС РФ с российской помощью в аэропорту Бейрута
© Фото : МЧС РФ
Взрыв в БейрутеЦентроспасИл-76Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БейрутОбщество