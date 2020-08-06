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Дипломаты ответили на претензии Японии из-за поездки главы МЧС на Кунашир
Россия категорически отвергает претензии Японии к поездке главы МЧС Евгения Зиничева на остров Кунашир, который японцы считают своей территорией. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T11:17
евгений зиничев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мид японии‎
москва
япония
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https://ria.ru/20200723/1574813436.html
Не надо было с ними обсуждать Курилы. А то годами создавали какие то комиссии о совместной экономической деятельности, без визовых поездках японцев.... Давали им думать что всё может быть..
147
По нынешней редакции Конституции Абе следует... посадить за призывы к отчуждению российских территорий.
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япония
токио
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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евгений зиничев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мид японии‎, москва, япония, токио, в мире

Дипломаты ответили на претензии Японии из-за поездки главы МЧС на Кунашир

08:38 06.08.2020 (обновлено: 11:17 06.08.2020)
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© Фото : МЧС РФГлава МЧС России Евгений Зиничев во время награждения спасателей в рамках посещения острова Кунашир
Глава МЧС России Евгений Зиничев во время награждения спасателей в рамках посещения острова Кунашир
© Фото : МЧС РФ
ТОКИО, 6 авг — РИА Новости. Россия категорически отвергает претензии Японии к поездке главы МЧС Евгения Зиничева на остров Кунашир, который японцы считают своей территорией.
Посольство России в Токио сообщило, что 5 августа им пришло представление от МИД Японии в связи с участием Зиничева в открытии аварийно-спасательного центра МЧС на острове.
Российские дипломаты назвали заявления Токио "категорически неприемлемыми" и подчеркнули, что "суверенитет Российской Федерации над южными Курильскими островами сомнению не подлежит".
"Отметили, что мы имеем полное право осуществлять на своей территории любую деятельность в соответствии с нашим законодательством, включая, разумеется, и поездки министров", — говорится в сообщении диппредставительства на "Фейсбуке".
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Претендуя на южную часть Курильских островов, японцы каждый раз реагируют на посещение их представителями российских властей. "Возвращение" островов Токио поставил условием заключения мирного договора, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа тогда не затрагивалась.
СССР рассчитывал, что совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
В 2018-м в Сингапуре по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.
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Евгений ЗиничевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МИД Японии‎МоскваЯпонияТокиоВ мире
Популярные комментарии
Не надо было с ними обсуждать Курилы. А то годами создавали какие то комиссии о совместной экономической деятельности, без визовых поездках японцев.... Давали им думать что всё может быть..
6 августа, 08:49
Егор Панкратов
13801125
По нынешней редакции Конституции Абе следует... посадить за призывы к отчуждению российских территорий.
6 августа, 08:47
aalekseevan
110310012
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