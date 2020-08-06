https://ria.ru/20200806/1575429025.html
Дипломаты ответили на претензии Японии из-за поездки главы МЧС на Кунашир
Россия категорически отвергает претензии Японии к поездке главы МЧС Евгения Зиничева на остров Кунашир, который японцы считают своей территорией. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T08:38
2020-08-06T11:17
евгений зиничев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мид японии
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Егор Панкратов
Не надо было с ними обсуждать Курилы. А то годами создавали какие то комиссии о совместной экономической деятельности, без визовых поездках японцев.... Давали им думать что всё может быть..
147
alekseevan
По нынешней редакции Конституции Абе следует... посадить за призывы к отчуждению российских территорий.
144
41
москва
япония
токио
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений зиничев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мид японии, москва, япония, токио, в мире
ТОКИО, 6 авг — РИА Новости.
Россия категорически отвергает претензии Японии
к поездке главы МЧС Евгения Зиничева
на остров Кунашир
, который японцы считают своей территорией.
Посольство России в Токио сообщило, что 5 августа им пришло представление от МИД Японии в связи с участием Зиничева в открытии аварийно-спасательного центра МЧС на острове.
Российские дипломаты назвали заявления Токио "категорически неприемлемыми" и подчеркнули, что "суверенитет Российской Федерации над южными Курильскими островами
сомнению не подлежит".
"Отметили, что мы имеем полное право осуществлять на своей территории любую деятельность в соответствии с нашим законодательством, включая, разумеется, и поездки министров", — говорится в сообщении диппредставительства на "Фейсбуке".
Претендуя на южную часть Курильских островов, японцы каждый раз реагируют на посещение их представителями российских властей. "Возвращение" островов Токио поставил условием заключения мирного договора, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа тогда не затрагивалась.
СССР рассчитывал, что совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
В 2018-м в Сингапуре по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.