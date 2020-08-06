Дипломаты ответили на претензии Японии из-за поездки главы МЧС на Кунашир

Глава МЧС России Евгений Зиничев во время награждения спасателей в рамках посещения острова Кунашир

ТОКИО, 6 авг — РИА Новости. Россия категорически отвергает претензии Россия категорически отвергает претензии Японии к поездке главы МЧС Евгения Зиничева на остров Кунашир , который японцы считают своей территорией.

Посольство России в Токио сообщило, что 5 августа им пришло представление от МИД Японии в связи с участием Зиничева в открытии аварийно-спасательного центра МЧС на острове.

Российские дипломаты назвали заявления Токио "категорически неприемлемыми" и подчеркнули, что "суверенитет Российской Федерации над южными Курильскими островами сомнению не подлежит".

"Отметили, что мы имеем полное право осуществлять на своей территории любую деятельность в соответствии с нашим законодательством, включая, разумеется, и поездки министров", — говорится в сообщении диппредставительства на "Фейсбуке".

Претендуя на южную часть Курильских островов, японцы каждый раз реагируют на посещение их представителями российских властей. "Возвращение" островов Токио поставил условием заключения мирного договора, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа тогда не затрагивалась.

СССР рассчитывал, что совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.