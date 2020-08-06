https://ria.ru/20200806/1575428974.html
В Роспотребнадзоре рассказали, кому нельзя есть дыню
Роспотребнадзор не рекомендует употреблять дыню с холодной водой, молоком или алкоголем, так как это может привести к расстройству желудка, сообщили РИА Новости РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T08:35
2020-08-06T15:15
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
еда
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), еда, общество
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Роспотребнадзор
не рекомендует употреблять дыню с холодной водой, молоком или алкоголем, так как это может привести к расстройству желудка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Нежелательно употреблять дыню в сочетании с холодной водой, кисломолочными продуктами, молоком, алкоголем, потому что вы рискуете получить расстройство желудка, однако научных доказательств этому факту нет", — говорится в сообщении.
Дыня достаточно тяжелый продукт, поэтому лучше ее есть в промежутках между приемами пищи, но не после еды и не на голодный желудок, следует также помнить, что основные вредные вещества в ней, если они есть, находятся около корки, пояснили в пресс-службе.
Не рекомендуется употреблять дыню людям с сахарным диабетом, обострением язвенной болезни, беременным и кормящим матерям, уточнили в Роспотребнадзоре.
Дыня насыщена калием, магнием, железом, витаминами группы С и Р, хорошо утоляет жажду, снижает уровень холестерина в крови и является успокоительным средством, отметили в ведомстве.