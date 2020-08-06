В Роспотребнадзоре рассказали, кому нельзя есть дыню

"Нежелательно употреблять дыню в сочетании с холодной водой, кисломолочными продуктами, молоком, алкоголем, потому что вы рискуете получить расстройство желудка, однако научных доказательств этому факту нет", — говорится в сообщении.

Дыня достаточно тяжелый продукт, поэтому лучше ее есть в промежутках между приемами пищи, но не после еды и не на голодный желудок, следует также помнить, что основные вредные вещества в ней, если они есть, находятся около корки, пояснили в пресс-службе.