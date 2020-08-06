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В Роспотребнадзоре рассказали, кому нельзя есть дыню
Роспотребнадзор не рекомендует употреблять дыню с холодной водой, молоком или алкоголем, так как это может привести к расстройству желудка, сообщили РИА Новости РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T15:15
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), еда, общество

В Роспотребнадзоре рассказали, кому нельзя есть дыню

08:35 06.08.2020 (обновлено: 15:15 06.08.2020)
6523
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкФрукты и овощи на центральном колхозном рынке в Краснодаре
Фрукты и овощи на центральном колхозном рынке в Краснодаре
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Роспотребнадзор не рекомендует употреблять дыню с холодной водой, молоком или алкоголем, так как это может привести к расстройству желудка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Нежелательно употреблять дыню в сочетании с холодной водой, кисломолочными продуктами, молоком, алкоголем, потому что вы рискуете получить расстройство желудка, однако научных доказательств этому факту нет", — говорится в сообщении.
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Дыня достаточно тяжелый продукт, поэтому лучше ее есть в промежутках между приемами пищи, но не после еды и не на голодный желудок, следует также помнить, что основные вредные вещества в ней, если они есть, находятся около корки, пояснили в пресс-службе.
Не рекомендуется употреблять дыню людям с сахарным диабетом, обострением язвенной болезни, беременным и кормящим матерям, уточнили в Роспотребнадзоре.
Дыня насыщена калием, магнием, железом, витаминами группы С и Р, хорошо утоляет жажду, снижает уровень холестерина в крови и является успокоительным средством, отметили в ведомстве.
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