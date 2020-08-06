Роскачество рассказало о новых нарушениях при производстве сосисок

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Роскачество провело повторное исследование молочных сосисок, сделав вывод о нестабильности качества мясных полуфабрикатов, говорится в сообщении организации.
"В этот раз эксперты не встретили нарушений по количеству антибиотиков, однако следовые количества лекарственных препаратов, допустимые ТР ТС (техническим регламентом Таможенного союза - ред.), зафиксированы были. В этот раз не обнаружили золотистый стафилококк и клостридии – а в прошлый раз были. При этом - вновь недостоверная маркировка и вновь крахмал и каррагинан. Таким образом, можно сделать вывод, что качество мясных полуфабрикатов нестабильно", - говорится в сообщении.
Эксперты повторно исследовали продукцию семи торговых марок на наличие потенциально вредных веществ, по микробиологическим показателям, а также на наличие посторонних ДНК, в том числе клеток сои, и ГМО. Кроме того, проверялось соответствие норме белков и жиров, качественные и органолептические показатели.
В список топ-продуктов попали два товара, еще один – не дотянул до высшего балла из-за плохой проваренности. Последний не был изготовлен по классическому рецепту молочных сосисок, который по ГОСТу подразумевает в своем составе только говядину и свинину, а содержал еще и курицу, с указанием этой информации в составе продукта, отмечается в сообщении.
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В двух образцах нарушения остались: в одном не был указан в составе соевый изолят, во втором – каррагинан. Производители еще двух торговых марок убрали недовес, но теперь в одном из них эксперты обнаружили следы антибиотиков, правда, допустимые нормами техрегламента Таможенного союза. Еще один образец также содержал допустимые следы антибиотиков, но кроме того превышение по количеству микроорганизмов (КМАФАнМ).
"Иными словами, продукт лежал на прилавке подпорченный. Однако с точностью сказать, где началась порча товара: на производстве, при транспортировке или на прилавке – нельзя. Возможно, производитель и не виноват", - говорится в сообщении.