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Роскачество рассказало о новых нарушениях при производстве сосисок
Роскачество провело повторное исследование молочных сосисок, сделав вывод о нестабильности качества мясных полуфабрикатов, говорится в сообщении организации. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T12:00
роскачество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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роскачество, еда, общество

Роскачество рассказало о новых нарушениях при производстве сосисок

08:31 06.08.2020 (обновлено: 12:00 06.08.2020)
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкПроизводство сосисок
Производство сосисок
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Роскачество провело повторное исследование молочных сосисок, сделав вывод о нестабильности качества мясных полуфабрикатов, говорится в сообщении организации.
"В этот раз эксперты не встретили нарушений по количеству антибиотиков, однако следовые количества лекарственных препаратов, допустимые ТР ТС (техническим регламентом Таможенного союза - ред.), зафиксированы были. В этот раз не обнаружили золотистый стафилококк и клостридии – а в прошлый раз были. При этом - вновь недостоверная маркировка и вновь крахмал и каррагинан. Таким образом, можно сделать вывод, что качество мясных полуфабрикатов нестабильно", - говорится в сообщении.
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В список топ-продуктов попали два товара, еще один – не дотянул до высшего балла из-за плохой проваренности. Последний не был изготовлен по классическому рецепту молочных сосисок, который по ГОСТу подразумевает в своем составе только говядину и свинину, а содержал еще и курицу, с указанием этой информации в составе продукта, отмечается в сообщении.
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"Иными словами, продукт лежал на прилавке подпорченный. Однако с точностью сказать, где началась порча товара: на производстве, при транспортировке или на прилавке – нельзя. Возможно, производитель и не виноват", - говорится в сообщении.
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