Роскачество рассказало о новых нарушениях при производстве сосисок

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Роскачество провело повторное исследование молочных сосисок, сделав вывод о нестабильности качества мясных полуфабрикатов, говорится в сообщении организации.

"В этот раз эксперты не встретили нарушений по количеству антибиотиков, однако следовые количества лекарственных препаратов, допустимые ТР ТС (техническим регламентом Таможенного союза - ред.), зафиксированы были. В этот раз не обнаружили золотистый стафилококк и клостридии – а в прошлый раз были. При этом - вновь недостоверная маркировка и вновь крахмал и каррагинан. Таким образом, можно сделать вывод, что качество мясных полуфабрикатов нестабильно", - говорится в сообщении.

Эксперты повторно исследовали продукцию семи торговых марок на наличие потенциально вредных веществ, по микробиологическим показателям, а также на наличие посторонних ДНК, в том числе клеток сои, и ГМО. Кроме того, проверялось соответствие норме белков и жиров, качественные и органолептические показатели.

В список топ-продуктов попали два товара, еще один – не дотянул до высшего балла из-за плохой проваренности. Последний не был изготовлен по классическому рецепту молочных сосисок, который по ГОСТу подразумевает в своем составе только говядину и свинину, а содержал еще и курицу, с указанием этой информации в составе продукта, отмечается в сообщении.

В двух образцах нарушения остались: в одном не был указан в составе соевый изолят, во втором – каррагинан. Производители еще двух торговых марок убрали недовес, но теперь в одном из них эксперты обнаружили следы антибиотиков, правда, допустимые нормами техрегламента Таможенного союза. Еще один образец также содержал допустимые следы антибиотиков, но кроме того превышение по количеству микроорганизмов (КМАФАнМ).