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Распространение нового коронавируса
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В России провели более 29,7 миллиона тестов на коронавирус
Более 29,7 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в Российской... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T12:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

В России провели более 29,7 миллиона тестов на коронавирус

08:12 06.08.2020 (обновлено: 12:06 06.08.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус
Сотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Более 29,7 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в Российской Федерации находятся свыше 245 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В Российской Федерации проведено более 29,7 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаются 245 379 человек", — говорится в сообщении.
За сутки в России проведено 283 тысячи тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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