В России провели более 29,7 миллиона тестов на коронавирус

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Более 29,7 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в Российской Федерации находятся свыше 245 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"В Российской Федерации проведено более 29,7 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаются 245 379 человек", — говорится в сообщении.

За сутки в России проведено 283 тысячи тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.